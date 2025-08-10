В Краснодаре офицера Росгвардии обвинили в фиктивной регистрации мигрантов

10 августа 2025, 22:40

Офицер Росгвардии оформил сотни прописок мигрантов в казарме

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Краснодаре перед судом предстанет офицер Росгвардии Владимир Скобелев и десять предполагаемых сообщников, обвиняемых в незаконной регистрации мигрантов на территории военной части, пишет «Коммерсантъ».