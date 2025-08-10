Достижения.рф

В Краснодаре офицера Росгвардии обвинили в фиктивной регистрации мигрантов

Офицер Росгвардии оформил сотни прописок мигрантов в казарме
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Краснодаре перед судом предстанет офицер Росгвардии Владимир Скобелев и десять предполагаемых сообщников, обвиняемых в незаконной регистрации мигрантов на территории военной части, пишет «Коммерсантъ».



Следствие утверждает, что с июля 2020 по март 2022 года в отдельном батальоне материального обеспечения войск временную регистрацию получили несколько сотен человек.

Это коснулось как граждан России, так и приезжих из Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении.

По данным правоохранителей, оформление прописки на год через посредников обходилось в 20 тысяч рублей, а продление — в ту же сумму.

Софья Метелева

