В Самаре подростки избили сверстника за «неправильный» ремень
В Самаре подростки избили сверстника за то, что он не смог «пояснить» им за ремень. Об этом пишет издание «MK Самара».
Школьники напали на парня, избили его сначала кулаками, а затем ногами в живот. Также обидчики несколько раз плюнули несчастного в лицо и отобрали у него злополучный ремень.
Всё происходящее снималось на видео.
Источники из соцсетей утверждают, что в нападении участвовал местный «авторитет» по прозвищу Боняра.
Прокуратура Советского района города начала проверку. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц.
Если вина всех участников произошедшего подтвердится, то молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.
