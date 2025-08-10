Достижения.рф

В Самаре подростки избили сверстника за «неправильный» ремень

Фото: iStock/Egoitz Bengoetxea Iguaran

В Самаре подростки избили сверстника за то, что он не смог «пояснить» им за ремень. Об этом пишет издание «MK Самара».



Школьники напали на парня, избили его сначала кулаками, а затем ногами в живот. Также обидчики несколько раз плюнули несчастного в лицо и отобрали у него злополучный ремень.

Всё происходящее снималось на видео.

Источники из соцсетей утверждают, что в нападении участвовал местный «авторитет» по прозвищу Боняра.

Прокуратура Советского района города начала проверку. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц.

Если вина всех участников произошедшего подтвердится, то молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.

Анастасия Чинкова

