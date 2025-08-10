В Крыму у Царского пляжа женщина упала со скалы
Туристка получила травмы после падения с трёхметровой высоты в Крыму
В посёлке Новый Свет (Крым) произошёл несчастный случай — женщина сорвалась со скалы в районе Царского пляжа, сообщает региональное управление МЧС в своём Telegram-канале.
По данным спасателей, туристка по неосторожности упала с высоты около трёх метров и получила травмы различной степени тяжести.
Пострадавшей оказали первую медицинскую помощь на месте и при помощи лодки добровольца доставили в безопасное место.
Сейчас её состоянием занимаются врачи.
Читайте также: