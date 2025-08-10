В Крыму у Царского пляжа женщина упала со скалы

10 августа 2025, 21:44

Туристка получила травмы после падения с трёхметровой высоты в Крыму

Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

В посёлке Новый Свет (Крым) произошёл несчастный случай — женщина сорвалась со скалы в районе Царского пляжа, сообщает региональное управление МЧС в своём Telegram-канале.