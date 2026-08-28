В Краснодаре осудили супругов за кражу детских вещей и одежды из гипермаркета

28 августа 2026, 13:38

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Суд в Краснодаре вынес приговор семейной паре, систематически воровавшей товары в одном из гипермаркетов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба краевых судов в своем телеграм-канале.