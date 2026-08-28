В Краснодаре осудили супругов за кражу детских вещей и одежды из гипермаркета
Суд в Краснодаре вынес приговор семейной паре, систематически воровавшей товары в одном из гипермаркетов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба краевых судов в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все началось в марте. Супруги пришли в торговую точку и вынесли без оплаты сумку стоимостью более пяти тысяч рублей. В течение следующего месяца они возвращались туда снова и продолжали красть вещи.
Во время одного из визитов пара похитила одежду, обувь, постельное белье, детские вещи, игрушку и нож на общую сумму свыше 40 тысяч рублей. В другой раз они спрятали под одеждой товаров на восемь тысяч рублей, а детский кардиган за две тысячи рублей надели на собственного ребенка. Однако на этот раз их заметили и задержали сотрудники магазина.
Супруги полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ каждому.
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