Москвич протянул удлинитель с шестого этажа для зарядки электрокара
Житель многоэтажки на юго-западе Москвы организовал зарядку электромобиля при помощи удлинителя, протянутого из окна квартиры на шестом этаже. Об этом в среду, 26 августа, сообщили в оперативных службах.
На опубликованных в сети видео зафиксировано, как силовой кабель, свисающий с высоты шестого этажа, пересекает пешеходную дорожку и проезжую часть, достигая припаркованного во дворе электрокара. Соседи новоиспеченного «электрика» бьют тревогу: они опасаются случайного повреждения провода, что грозит коротким замыканием и возгоранием.
Сам владелец автомобиля успокаивает общественность, заявляя, что кабель находится в бронированной оплетке, а его схема подключения абсолютно безопасна и продумана до мелочей. В профильном экспертном сообществе с такой уверенностью не согласны: специалисты напоминают, что стандартная бытовая розетка и удлинитель не рассчитаны на длительную высокую нагрузку и не имеют систем защиты, в отличие от сертифицированных зарядных станций. Официальных комментариев от надзорных ведомств на текущий момент не поступало.
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