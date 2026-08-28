Россиянку унесло течением горной реки возле Чертовой купели

28 августа 2026, 13:03

В Сочи ищут девушку, которую унесло течением горной реки

Фото: iStock/FCerez

В Сочи продолжаются поиски девушки, которую 27 августа унесло течением горной реки Агуры в районе Чертовой купели. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС в своем канале в мессенджере Max.