Россиянку унесло течением горной реки возле Чертовой купели
В Сочи продолжаются поиски девушки, которую 27 августа унесло течением горной реки Агуры в районе Чертовой купели. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС в своем канале в мессенджере Max.
Компания отдыхала у почти пересохшей купели и спустилась по камням к воде. Внезапно начался дождь, уровень воды в реке резко поднялся, и группу вынесло в русло. Друзья потеряли девушку из виду, добрались до местного ресторана и попросили вызвать экстренные службы.
Поиски вели до позднего вечера, на ночь их приостановили. Утром 28 августа спасатели возобновили работу. Сейчас они обследуют береговую линию пешком и акваторию Черного моря на катере от устья Агуры до сочинского морпорта. Судьба пропавшей пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Непале прекратили поиск 11 россиян, пропавших без вести после наводнения.
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