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Перекрыли движение на ТТК в Москве — Дептранс

Фото: istockphoto/alexandragl1

В Москве ввели временные ограничения на движение в районе Третьего транспортного кольца. Об этом стало известно в пятницу, 28 августа.



Как сообщает Департамент транспорта в своем Telegram-канале, для автомобилистов закрыли съезд с ТТК на Ленинский проспект в направлении области. Другой информации не приводится.

Ранее сообщалось, что люди перекрыли дорогу стульями в одном регионе России. Инцидент произошел в начале августа.

Кроме того, в Дагестане временно перекрывали участок трассы из-за обвала скальных пород. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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