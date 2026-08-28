Перекрыли движение на ТТК в Москве — Дептранс
В Москве ввели временные ограничения на движение в районе Третьего транспортного кольца. Об этом стало известно в пятницу, 28 августа.
Как сообщает Департамент транспорта в своем Telegram-канале, для автомобилистов закрыли съезд с ТТК на Ленинский проспект в направлении области. Другой информации не приводится.
Ранее сообщалось, что люди перекрыли дорогу стульями в одном регионе России. Инцидент произошел в начале августа.
Кроме того, в Дагестане временно перекрывали участок трассы из-за обвала скальных пород. Подробности — в нашем материале.
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