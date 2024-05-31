В Краснодаре свернули бизнес фигуранта дела главного кадровика Минобороны

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Столовая, один отель и продуктовый магазин закрыты в Краснодаре. Они принадлежат Лёве Мартиросяну, который является предполагаемым взяткодателем по делу начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что у отеля, продуктового магазина и кафе одинаковое название — «Рай». Магазин закрыт около 2 недель, а на двери кафе висит табличка «временно не работает». Посетителей в отеле нет. Сотрудница заявила, что номер снять не получится.
Ранее сообщалось, что бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, обжаловал свой арест. Апелляционная жалоба со стороны защиты поступила в Басманный суд Москвы. Мартиросян будет находиться под стражей до 12 июля текущего года. Согласно информации следствия, он лично знаком с арестованным Кузнецовым и дал ему взятку за покровительство по службе.
Юрия Кузнецова задержали 13 мая. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Возбуждено уголовное дело. Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Ранее сообщалось, что бизнесмен Лева Мартиросян, проходящий по уголовному делу начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, обжаловал свой арест. Апелляционная жалоба со стороны защиты поступила в Басманный суд Москвы. Мартиросян будет находиться под стражей до 12 июля текущего года. Согласно информации следствия, он лично знаком с арестованным Кузнецовым и дал ему взятку за покровительство по службе.
Юрия Кузнецова задержали 13 мая. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Возбуждено уголовное дело. Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Дарья Осипова