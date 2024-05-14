Задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов: подробности, чем известен

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После задержания начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова появилась информация, что в ходе обысков у него были обнаружены денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей. О том, откуда у Кузнецова такие деньги, а также что известно об арестованном по подозрению в коррупции, расскажет редакция «Радио 1».
Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов арестован за взятку
Юрия Кузнецова задержали 13 мая. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Возбуждено уголовное дело. Кузнецову может грозить до 15 лет лишения свободы.
«На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Появились сведения о задержании начальника главного управления кадров Минобороны
Что известно про Юрия Кузнецова
Юрий Кузнецов родился 7 марта 1969 года в городе Рузаевка Мордовской республики. В 16 лет он поступил в Высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко в Краснодаре, закончив его пошел служить по контракту. После Кузнецов подал документы в адъюнктуру Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Москве, а дослужившись до полковника Юрий Кузнецов поступил в Военную академию Генштаба ВС РФ.
Как Кузнецов стал главным кадровиком Минобороны РФ
Юрий Кузнецов работал на различных должностях службы защиты государственной тайны. Указом президента РФ в 2010 году Кузнецов был назначен начальником 8 управления Генерального штаба ВС России, которое занимается защитой государственной тайны. В 2023 году Кузнецов возглавил управление кадров Минобороны.
Откуда у Кузнецова 100 миллионов
Следствие утверждает, что в 2021 – 2023 годах, являясь начальником восьмого управления Генерального штаба ВС РФ, Юрий Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
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Заслуги главного кадровика Минобороны России Юрия Кузнецова
Сейчас Кузнецов является генерал-лейтенантом, заслуженным военным специалистом России, а также кандидатом технических наук. Юрий Кузнецов неоднократно награждался за успехи в службе медалями, а также орденами: Александра Невского, «За военные заслуги» и Почета.
Кузнецов вручал государственные награды участникам СВО
В апреле 2024 года Юрий Кузнецов вручил участникам СВО государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания.
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