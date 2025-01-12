В Краснодарском крае чиновник обругал матом спасавших птиц от мазута волонтеров

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В Краснодарском крае чиновник обругал матом волонтеров реабилитационного центра из-за того, что они отмывали птиц от мазута, сообщил Телеграм-канал Mash.
По данным канала, тем чиновником был замминистра образования Сергей Урайкин. Причиной его недовольства стало набравшее популярность в сети видео с жалобами на закрытие центра. Урайкин подчеркивал, что его опозорили на всю страну и почти довели до инфаркта. Замминистру образования пришлось ехать со скоростью 180 километров в час, чтобы узнать, все ли в порядке.
Оказалось, что центр не закрывался и никуда не перемещался. Урайкин обвинил волонтеров в том, что они спекулируют информацией и создают панику в России — в порыве эмоций он использовал нецензурные выражения. Однако находившиеся с ним в одном помещении люди говорят, что не имеют отношения к распространенной в сети видеозаписи и не планировали прекращать свою деятельность.
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