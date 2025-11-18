В Краснодарском крае хирурги удалили пациенту 13-килограммовую опухоль
Врачи Краснодарской краевой клинической больницы провели уникальную операцию по удалению гигантской опухоли брюшной полости массой 13 килограммов. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Диагностика показала, что новообразование диаметром около 50 сантиметров занимало почти всю брюшную полость пациента. Хирургическое вмешательство было особенно сложным — параллельно с удалением опухоли медикам пришлось выполнить пластику почечных сосудов, чтобы сохранить функцию жизненно важных органов.
В минздраве обратили внимание на то, что пациент поступил в больницу слишком поздно, долгое время терпя боль и откладывая визит к врачу. В ведомстве подчеркнули важность осознанного подхода к своему здоровью и своевременного обращения за медицинской помощью.
