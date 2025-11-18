В Воронеже подросток отрезал себе половой орган, потому что он ему надоел
В Воронеже подросток отрезал себе половой орган, потому что он ему надоел. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
14-летний школьник провел эту операцию дома после просмотра сомнительных видеороликов в интернете. Он попытался следовать некой «инструкции», но кровотечение оказалось настолько сильным, что парень потерял сознание в своей комнате. Сестра вовремя обнаружила его и вызвала скорую помощь.
Благодаря оперативным действиям врачей подростку удалось сохранить не только жизнь, но и детородный орган. Ранее мальчик заявлял родным, что хочет «лишиться своего достоинства». Однако после пережитого он изменил свое мнение.
Читайте также: