В Краснодарском крае мужчину осудили за чулки со свастикой
В Краснодарском крае мужчина получил штраф за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Белоглинский районный суд рассмотрел дело 26-летнего Дмитрия Б., который в 2019 году сохранил в соцсети ВКонтакте фотографию с чулками, на которых была изображена свастика. Подсудимый пояснил, что не разделяет экстремистскую идеологию и ему просто понравилась картинка.
Суд признал его виновным по статье 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики) и назначил штраф в размере одной тысячи рублей.
Читайте также: