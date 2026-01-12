Достижения.рф

В Краснодарском крае мужчину осудили за чулки со свастикой

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Краснодарском крае мужчина получил штраф за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



Белоглинский районный суд рассмотрел дело 26-летнего Дмитрия Б., который в 2019 году сохранил в соцсети ВКонтакте фотографию с чулками, на которых была изображена свастика. Подсудимый пояснил, что не разделяет экстремистскую идеологию и ему просто понравилась картинка.

Суд признал его виновным по статье 20.3 КоАП РФ (демонстрация экстремистской символики) и назначил штраф в размере одной тысячи рублей.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0