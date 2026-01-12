Пассажир российского аэропорта едва не переписал имущество на мошенников
Сотрудница аэропорта Сочи помогла предотвратить попытку мошенников переписать на себя имущество пассажира.
Как сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома», речь идет о квартире и нескольких автомобилях. История произошла в период январских праздников.
Родственники мужчины, заподозрив, что тот находится под влиянием аферистов, обратились в аэропорт. Связаться с ним они не могли — телефон был отключенным, на сообщения путешественник не отвечал. При этом близкие знали, что он должен прилететь ночным рейсом из Москвы в Сочи.
По прилёте пассажира встретила менеджер авиагавани. Она спокойно объяснила, что происходит, и дала ему телефон, чтобы он услышал родных. После долгого разговора мужчина постепенно начал понимать, что стал жертвой обмана.
