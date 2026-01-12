В России ребенок лишился пальца после взрыва петарды

12 января 2026, 15:04

В Новосибирске ребенку ампутировали палец после взрыва петарды в руке

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Новосибирске шестилетний мальчик остался без пальца после взрыва петарды. Об этом сообщила пресс-служба областной больницы.





Пиротехника взорвалась, когда ребенок держал ее в руке. Это привело к тяжелым травмам — разрушению костей, разрыву нервов и сосудов. Указательный палец оказался почти оторван.



Врачи экстренно провели операцию, но спасти палец не смогли — он был сильно поврежден и не имел шансов на рост и подвижность.

«Даже сохранить его с чисто косметической целью не имело смысла: палец не рос бы вместе со всем телом, а оставался таким же маленьким и к тому же абсолютно обездвиженным», — заявил заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии Максим Цегельников.