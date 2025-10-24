Медведь загрыз жителя деревни и ранил еще троих

24 октября 2025, 11:45

NHK: медведь загрыз жителя японской деревни Хиганарусэ и ранил еще троих

Фото: iStock/Warren A Metcalf

В Японии медведь напал на нескольких человек. Об этом сообщает NHK со ссылкой на местных полицейских.