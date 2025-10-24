Медведь загрыз жителя деревни и ранил еще троих
В Японии медведь напал на нескольких человек. Об этом сообщает NHK со ссылкой на местных полицейских.
Все произошло утром 24 октября в деревне Хиганарусэ префектуры Акита. Стражам порядка позвонили и сказали, что по улицам расхаживает дикий зверь. Прибыв на место, они обнаружили четырех раненых — троих мужчин и одну женщину. К сожалению, одного из них спасти не удалось, а трое остальных оказались в больнице. Там им оказали всю необходимую помощь.
Как выяснилось, когда двое пострадавших работали на открытом воздухе, на них набросилось животное, а двое других попытались им помочь, но тоже получили травмы.
Примерно в 13:00 охотники застрелили медведя, который достигал 1,2 метра в высоту. Место происшествия находится в 200 метрах от здания администрации, близко к жилым домам и школе. Население деревни составляет около 2200 человек, большая часть ее территории занята лесами.
