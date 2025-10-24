Российский школьник держал смертельно опасных змей в квартире у бабушки

24 октября 2025, 13:05

В Пушкине у школьника изъяли кобр и гадюк, которых он держал в квартире у бабушки

Фото: iStock/Alexeg84

В Пушкине 15-летний мальчик держал в квартире у бабушки экзотических змей. Об этом сообщила подмосковная прокуратура в своем телеграм-канале.





Среди питомцев — среднеазиатская кобра, песчаная эфа, кольчатая африканская кобра и габонская гадюка. Все эти виды представляют смертельную опасность для человека. Так как на рептилий не было необходимых документов, в том числе ветеринарных паспортов и специальных лицензий, их изъяли.

«В настоящее время приняты меры к их изъятию и передаче на ответственное хранение в специализированную организацию», — говорится в сообщении.

