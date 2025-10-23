В российском городе ввели карантин по бешенству

23 октября 2025, 19:16

Mash Iptash: в Елабуге ввели карантин по бешенству из-за мертвой лисы

Фото: iStock/flownaksala

В Елабуге (республика Татарстан) ввели карантин по бешенству из-за мертвой лисы. Об этом пишет телеграм-канал «Mash Iptash».