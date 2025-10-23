Достижения.рф

В российском городе ввели карантин по бешенству

Mash Iptash: в Елабуге ввели карантин по бешенству из-за мертвой лисы
Фото: iStock/flownaksala

В Елабуге (республика Татарстан) ввели карантин по бешенству из-за мертвой лисы. Об этом пишет телеграм-канал «Mash Iptash».



В городе временно запретили ярмарки, выставки и другие мероприятия. Труп животного нашли на пересечении улиц Московской и Маяковского, недалеко от филиала Казанского федерального университета и двух студенческих общежитий. Вокруг этого места установили санитарную зону протяженностью около трех километров. Как говорится в указе главы региона, доступ в 10-метровый периметр имеют только сотрудники специальных служб.

В лаборатории подтвердили бешенство у найденной лисы. При этом внешне она выглядела абсолютно здоровой. Если за два месяца не найдется других трупов животных, то ограничения снимут.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0