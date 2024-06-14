В Красногорске детям-сиротам выдали сертификат на самостоятельность

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Сертификат на самостоятельность — государственная поддержка детям, оставшимся без родителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Двое молодых людей из Красногорска получили государственные жилищные сертификаты Московской области, а третий стал обладателем ключей от собственной квартиры.
Всего за год жилищные сертификаты получат 13 ребят, а квартиры — два человека.
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«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что забота о детях, оставшихся без родителей, заключается не только в предоставлении жилья, но и в диалоге с ними, учёте их запросов и потребностей. Сертификаты оказались востребованными, так как предоставляют возможность приобрести жильё в любом уголке Подмосковья и сразу оформить его в собственность», — подчеркнули в пресс-службе.
Всего за год жилищные сертификаты получат 13 ребят, а квартиры — два человека.
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Мира Полтева