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В Красногорске детям-сиротам выдали сертификат на самостоятельность

14 июня 2024, 14:42
Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Сертификат на самостоятельность — государственная поддержка детям, оставшимся без родителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Двое молодых людей из Красногорска получили государственные жилищные сертификаты Московской области, а третий стал обладателем ключей от собственной квартиры.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подчеркнул, что забота о детях, оставшихся без родителей, заключается не только в предоставлении жилья, но и в диалоге с ними, учёте их запросов и потребностей. Сертификаты оказались востребованными, так как предоставляют возможность приобрести жильё в любом уголке Подмосковья и сразу оформить его в собственность», — подчеркнули в пресс-службе.



Всего за год жилищные сертификаты получат 13 ребят, а квартиры — два человека.

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В Московской области начался клубничный сезон
14 июня 2024, 15:05

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковные сельхозпроизводители собирают первый урожай. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Урожай клубники в этом году, по прогнозам, составит около 700 тонн.

«Майские заморозки отодвинули урожай на несколько недель. Сейчас собираем первую партию от сорта «Азия» – крупная, сладкая, красная и большая ягода. Приглашаем всех на нашу ферму за сезонным витаминным угощеньем», — поделилась руководитель семейной фермы Анастасия Лапшина.

Ферма работает с 2019 года. Философия предприятия — передача семейных ценностей через вкус локальных продуктов.

Стоит отметить, что на территории региона выращивается несколько десятков сортов клубники. Урожай клубники в этом году, по прогнозам, составит около 700 тонн.

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В подмосковных лесах зацвели первые орхидеи
14 июня 2024, 14:45

Фото: Минэкологии МО / Е. Тихонов

В лесах Подмосковья заметили первые распустившиеся орхидеи – любку двулистную и пальчатокоренник Фукса. Находки сделали лесничие в Орехово-Зуевском городском округе. Оба вида не являются краснокнижными, но внесены в список редких и уязвимых растений Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
«Как ни странно, не только тропики богаты такими растениями, как орхидеи, но и наши леса. Большинство этих красивейших растений редки в регионе. На территории Подмосковья произрастает 23 вида орхидных, занесённых в Красную книгу Московской области, из них 10 внесены в Красную книгу России», – рассказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
В министерстве напомнили, что в 2019 году в заказнике «Журавлиная родина» обнаружили редчайшую подземную орхидею, которую до этого находили в Подмосковье лишь трижды. Надбородник безлистный относящийся к группе орхидных, впервые нашли в регионе в конце XXI века, затем в середине 60-х годов и в начале 90-х. Растение занесено в Красные книги Московской области и России

Редкость наблюдения надбородника объясняется тем, что до начала цветения в июне – июле эта орхидея ведёт подземный образ жизни. Годами она может не обнаруживать себя, но, выбравшись из-под земли, красиво зацветает.

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#московская область
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В Подмосковье инвалидам перечислили более 17 млн рублей на средства реабилитации
14 июня 2024, 14:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 17 миллионов рублей выплатили инвалидам в Московской области на приобретение средств реабилитации с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В Подмосковье более 17 млн рублей выплатили инвалидам на покупку необходимых им средств реабилитации. Всего с начала года нашу льготу получили почти 1200 инвалидов», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
Отмечается, что региональные выплаты на приобретение технических средств реабилитации предоставляются инвалидам в том случае, если эти средства прописаны в их индивидуальной программе реабилитации и при этом не входят в федеральный перечень.

Размер выплаты зависит от того, какие именно изделие нужно приобрести, максимальная сумма составляет 30 тысяч рублей.

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#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартовал итоговый этап по полимеханике и автоматизации
14 июня 2024, 14:22

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье стартовал итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по полимеханике и автоматизации. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования проводятся в Раменском колледже.

«В течение трех дней участники будут заниматься созданием сложных и высококачественных деталей на универсальных токарных и фрезерных станках. Каждый этап работы на станках требует точности, внимательности и умения оперативно реагировать на изменения в процессе изготовления деталей», — поделились в пресс-службе.

В рамках конкурса студенты применят свои знания и опыт для создания продуктов высокого качества в области полимеханики.

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ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина
14 июня 2024, 14:15

Фото: сайт Кремля

Доверие российскому президенту Владимиру Путину выказал 81% россиян, 82% респондентов оценили работу главы государства как «скорее хорошо». Об этом говорят результаты еженедельного опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Данные опубликованы на сайте организации.
По мнению более половины россиян, правительство РФ хорошо справляется со своими обязанностями, а 24% опрошенных считают работу кабмина плохой.

Опрос провели в период с 7 по 9 июня. В нем приняли участие полторы тысячи граждан старше 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 регионах страны.

Майские результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показывали, что большая часть жителей РФ считает Путина способным обеспечить развитие страны и обеспечить ее стабильность.

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«Не суетитесь»: Кинолог рассказал хозяевам, как вести себя на приёме у ветеринара
Кинолог Голубев: Нельзя гладить собаку на приёме у ветеринара
14 июня 2024, 14:04

Фото: iStock/shironosov

Для многих собак поход к ветеринарному врачу – это серьезное испытание. Избежать этих визитов не удастся, хотя бы потому, что раз в год важно отводить питомца на профилактический осмотр и вакцинацию.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, как должен вести себя хозяин в ветеринарной клинике, чтобы его питомец чувствовал себя комфортно.

«Чужие запахи, неприятные манипуляции — все это может сильно пугать собаку в ветеринарной клинике. Хозяину на приеме у ветеринарного врача важно вести себя спокойно, не суетиться, не наглаживать питомца, успокаивая его», — сказал специалист.

Что делать, если собака боится ветеринарного врача

Подготавливайте к манипуляциям заранее


Собаку могут пугать непривычные касания во время осмотра. Чтобы снизить стресс, попробуйте приучать питомца к некоторым манипуляциям заранее. Для этого дома регулярно осматривайте уши, зубы собаки, щупайте ребра, при этом старайтесь максимально приближать ситуацию к той, что будет в ветеринарной клинике. За спокойное поведение обязательно поощряйте любимца.

Ведите себя спокойно


Собака будет ориентироваться на хозяина. Питомец может считывать настроение собаковода и перенимать его. Если вы будете суетиться на приеме, нервно поглаживать любимца и переживать из-за каждого действия специалиста, собака будет нервничать и испытывать стресс. Вместо этого старайтесь вести себя максимально расслабленно, разговаривайте с собакой спокойным, уверенным голосом, поощряйте за хорошее поведение.

Не тащите собаку насильно


Не нужно ругать и насильно затаскивать собаку в кабинет — так вы только усугубите ситуацию. Постарайтесь спокойно общаться с собакой, отвлекать игрой, использовать лакомства и поощрения.

Используйте успокаивающие средства


Важно понимать, что любое седативное средство можно дать любимцу только после консультации с ветеринарным врачом, он подскажет, что лучше использовать и грамотно укажет дозировку.
Существует множество успокоительных спреев, салфеток, пропитанных травяными ароматами. Также вы можете попробовать воспользоваться специальным ошейником, пропитанным экстрактом лаванды или валерианы.

Помните: поведение собаки во многом зависит от воспитания и реакции хозяина на окружающий мир.

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#зубы
#стресс
#мир
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Подмосковные студенты стали победителями региональной конференции
14 июня 2024, 13:55

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Учащиеся колледжа «Энергия» стали победителями и призерами региональной студенческой конференции. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Студенты из Реутова, Балашихи и Богородского приняли участие в региональной итоговой конференции, проходившей в Центре специальной подготовки колледжа «Энергия» в Старой Купавне.

«В ходе выступлений студенты рассказали о различных сервисах на основе искусственного интеллекта и их применении в профессиональной сфере. Отдельно уделили внимание творческому проекту «Ты хочешь мира? Помни о войне!», посвященному 100-летию со дня рождения писателя-фронтовика Бориса Васильева, который был отмечен победой в номинации «Вклад в развитие изучения литературы», — рассказали в пресс-службе.

В результате конкурса призерами стали первое место заняла Ирина Максак второе место получили Ольга Кукса и Мария Мещеряков, а также Валерия Бельчикова, замкнул тройку лидеров Кирилл Задоров.

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#развитие
#победители
#минобразования мо
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В Подмосковье в этом году благоустроят около ста объектов
14 июня 2024, 13:46

Фото: пресс-служба правительства МО

Почти сто объектов планируется благоустроить на территории Московской области в текущем году, большинство из них станет доступно для посещения ещё до конца лета, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В текущем году планируем облагородить и создать 95 точек притяжения – это парки, скверы, лесопарки, площади, стелы. пешеходные зоны, набережные и веломаршруты. Сейчас ведутся работы на 52 из них», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что с начала года в регионе открыли уже шесть благоустроенных объектов: это площадь Победы во Фрязине, Советская площадь в Дмитрове, бульвар Иерусалимского в Пущине, аллея Славы в Луховицах, Липовая роща в Красногорске и Центральный парк в Долгопрудном.

Всего в Московской области в этом году благоустроят 24 сквера, 23 вело маршрута, площади и пешеходные зоны, 14 парков, 12 лесопарков, 11 активных зон в парках, шесть набережных и пять стел. В летние месяцы будет открыто 66 объектов.

Благоустройство в Московской области проводится в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

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#московская область
#подмосковье
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Антитеррористические учения проходят в подмосковных образовательных учреждениях
14 июня 2024, 13:30

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В образовательных учреждениях Подмосковья проходят антитеррористические учения. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Инновационная система личной безопасности «Пересвет» позволяет обеспечить сотрудниками образовательных организаций оперативную передачу информации о ЧС на территориях образовательных организаций.

«В Орехово Зуево, Домодедово, Балашиха, Воскресенск проходит апробация данной системы, которая завершится в августе 2024. На базе Домодедовской школы № 8 совместно с представителями Минпросвещения России уже прошли учения, в ходе которых отрабатывались действия сотрудников и обучающихся при вооруженном нападении», — поделились в пресс-службе министерства.

В ходе тренировке порядок взаимодействия между администрацией школы, охраной и Росгвардией через систему «Пересвет» был высоко оценен.

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#минобразования мо
#терроризм
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