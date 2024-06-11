В Красногорске построили заезд к Детскому клиническому центру им. Рошаля

Видео: пресс-служба Минтранса МО
В Красногорске завершили устройство заезда к строящемуся Детскому клиническому центру имени Л.М. Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Двухполосный подъезд протяжённостью 400 м построен в составе существующей дороги, соединяющей ул. Речную и столичный район Митино.
«В середине мая мы открыли движение по основному ходу. Сейчас укладывают асфальтовое покрытие на парковках, а до конца года установят накопительные резервуары, шумозащитные экраны, переустроят газопровод и проведут благоустройство», – рассказал о ходе работ зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей ГержикКак сказали в ведомстве, подъезд обеспечит транспортную доступность будущего госпиталя как со стороны Москвы, так и со стороны области. Он примыкает к границе столицы в районе улиц Дубравной и Зенитчиков.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ранее сообщалось, что больница станет головным центром детского здравоохранения в Подмосковье. Ежегодно по ОМС там смогут получать помощь более 15 тыс. детей из Московской области и других регионов. Приём в госпитале будут вести специалисты по 28 профилям.
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Лора Луганская