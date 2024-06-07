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Нелегальную перевозку 70 кубометров строительных отходов пресекли в Красногорске

07 июня 2024, 22:56
Фото: пресс-служба Минчистоты

Фото: пресс-служба Минчистоты

Сотрудники Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области предотвратили в Красногорске нелегальный сброс строительных отходов объёмом 70 кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на ведомство.


«Был проведён очередной экологический рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. Всего выявили трёх нарушителей из 19 осмотренных автомобилей. У них не было необходимых для перевозки документов. В отношении водителей составили протоколы об административном правонарушении, а транспортные средства поместили на штрафстоянку», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что оформить разрешение на перемещение ОССиГ можно на региональном портале госуслуг. Если правила нарушены, уклониться от штрафов не удастся. Видеокамеры на дорогах работают круглосуточно, а инспекторы продолжают проверки в других подмосковных муниципалитетах.

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#московская область
«Людоедский поступок Зеленского»: Сальдо прокомментировал удар по Садовому
07 июня 2024, 23:58

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое в Херсонской области представляет собой людоедский поступок украинского лидера Владимира Зеленского, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном», – сказал Сальдо.

Ранее, вечером 7 июня, глава региона сообщил о 19 погибших и пятерых раненых в результате удара Вооруженных сил Украины по селу Садовому. Позже число жертв достигло 22 человек. Магазин, в котором находились посетители и персонал, разрушен.

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Неизвестный совершил нападение на премьер-министра Дании
Неизвестный совершил покушение на премьер-министра Дании Фредериксен
07 июня 2024, 23:20

Фото: iStock/Diy1

Неизвестный напал на премьер-министра Дании Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене, передает агентство Ritzau.
Уточняется, что мужчина подошел к политику и нанес ей удар. Полиция задержала напавшего. Сама Фредериксен и сотрудники правоохранительных органов не комментировуют произошедшее.

В канцелярии правительства заявили, что премьер-министр «шокирована случившимся». Подробности в настоящее время неизвестны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые прокомментировал после покушения, которое произошло в 5:15 утра, после встречи с правительственным визитом в городе Гандров.

До этого министр обороны Словакии Роберт Калинак заявил, что здоровье премьер-министра улучшилось и восстановилось. По его словам, Fico уже проходил лечение на дому и проходит реабилитацию.

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#словакия
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Подмосковные спасатели и добровольцы спасли заблудившегося на болоте мужчину
07 июня 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами поискового отряда «ЛизаАлерт» вывели из леса заблудившегося мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
ЧП произошло в лесном массиве, расположенном между деревнями Смолево и Тереньково Орехово-Зуевского городского округа.
«В службу экстренных вызовов «112» позвонил местный житель, который рассказал, что хотел сократить путь домой через лес и попал в болотистую местность. Потеряв ориентиры, он окончательно сбился с пути и обратился за помощью к специалистам», – говорится в сообщении.
Прибыв в район предположительного нахождения мужчины, участники поисковой операции связались с ним по телефону и объяснили, как передать свою геолокацию. Определив радиус поиска, спасатели начали прочёсывать леса, работая на отклик. Через шесть часов удалось обнаружить пострадавшего и вывести его из леса. В медицинской помощи он не нуждался.

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Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53
07 июня 2024, 21:48

Фото: iStock/FelixRenaud

Число пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска украинскими войсками возросло до 57 человек, из которых четверо погибли, сообщили в пятницу в правительстве ЛНР через Telegram-канал.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что в результате обстрела пострадали 46 человек, включая четверых погибших, а десять человек находятся в тяжелом состоянии.

«Общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску увеличилось до 57 человек. Из них четверо погибли», — говорится в сообщении правительства ЛНР.
Отмечается, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.

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#всу
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Подросток в Москве случайно лишил жизни бездомного
07 июня 2024, 20:53

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве правоохранительные органы расследуют инцидент, в результате которого бездомный мужчина получил смертельную травму. Об этом 7 июня сообщил Telegram-канал «112».
Согласно данным издания, российский подросток шел по Сосинскому проезду, когда его попытался остановить бездомный. Что именно мужчина хотел от подростка, неизвестно, но при приближении мужчина был оттолкнут юношей, упал и ударился головой. Полученная травма оказалась смертельной.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подросток был допрошен.

Ранее, 9 января, в Сахалинской области следственные органы начали расследование в отношении 16-летнего юноши, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег спящего в общежитии бездомного.

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#девочка
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В Волгоградской области разбился парашютист
07 июня 2024, 20:43

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Парашютист с более чем 140 прыжками на счету погиб из-за сильного порыва ветра при посадке на базу авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области.
«Сегодня на базе центра тренировались опытные спортсмены, включая 32-летнего парашютиста, за плечами которого было 141 прыжок. В результате неожиданного порыва ветра он получил травмы при приземлении, ударившись о столб», — цитирует представителя клуба РИА Новости.
Собеседник агентства пояснил, что мужчина перед прыжком прошел медицинский осмотр и получил допуск. В клубе «Юный ястреб» отметили, что накануне прыжков стояла благоприятная погода.

В областном комитете здравоохранения добавили, что пострадавший был доставлен в больницу города Волжский, но несмотря на усилия врачей, он скончался в реанимации.

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Жена Антона Еговцева пожелала смерти его убийце
07 июня 2024, 19:15

Фото: iStock/Dzurag

Екатерина, жена убитого Антона Еговцева, рассказала, что долгое время не подозревала о чувствах Дмитрия Матвеева к ней. Когда они впервые встретились в больнице, ей было всего 12 лет. В школе они не пересекались, пишет Shot.
По словам Екатерины, Матвеев исчез на 24 года, но в 2022 году неожиданно объявился и начал преследовать ее, устраивая настоящий террор: следил, признавался в любви и вел себя неадекватно.

Он знал, что она замужем и воспитывает ребенка, но это его не останавливало. Несмотря на её неоднократные отказы, Матвеев продолжал добиваться её внимания. Когда он осознал, что Екатерина его отвергла окончательно, он решил избавиться от ее мужа, Антона Еговцева.

Екатерина призналась, что хотела бы, чтобы Матвеева не было в живых, так как он разрушил ее семью, не сумев построить свою собственную, и оставил ее ребенка без отца.

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#полиция
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Жизнь ради ВС РФ, покойный генерал-соучастник: Новые подробности дела Попова
Генерал-майор Иван Попов действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым
07 июня 2024, 16:56

Фото: РИА Новости/ РИА Новости

Суд оставил под стражей бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве.
Ни дворцов, ни миллионов денег под матрасом, как у других генералов. Какие заявления сделал Попов в суде, что известно о его долгах, почему следствие просит изменить ему меру пресечения разбирается редакция «Радио 1».

Арест генерал-майора Ивана Попова

Иван Попов был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает его причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.

Иван Попов не признает вину

«У меня ничего, кроме долгов и кредитов, за душой нет. Следствие считает, что я что-то украл. Я из окопов не вылезал. Построил устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия и нанести ВСУ сокрушительное поражение, которое, по сути, является переломом всей войны», — рассказал генерал.

Его адвокат Сергей Буйновский ранее отмечал, что в собственности у Попова есть одна квартира, полученная от государства, а также два необустроенных земельных участка.

Следствие просит изменить меру пресечения генералу

Во время заседания следователь заявил, что генерал дал изобличающие показания на других участников хищения.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», – сказал следователь на заседании второго Западного окружного военного суда.
Прокуратура поддержала решение суда первой инстанции, согласно которому Попов должен находиться под стражей.

Адвокат Иванова заявил, что никаких показаний генерал не давал, он просто отвечал на вопросы, какие документы подписывал и о тех людях, о которых его спрашивали по конкретным обстоятельствам того, что ему вменяют.

Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения
Генерал Попов дал изобличающие показания на других участников хищения

Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест

Второй Западный окружной военный суд вновь отказал в переводе под домашний арест Ивана Попова. Защита будет обжаловать отказ в переводе под домашний арест. Срок следствия продлен до 11 августа 2024 года.

Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова

Стало известно, что бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве, действовал вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым. По данным следствия, преступления совершались через «обман и злоупотребление доверием», а также с использованием служебного положения.

Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова
Раскрыт возможный соучастник дела генерала Попова

Олег Цоков погиб прошлым летом в зоне СВО при ударе ракетами Storm Shadow по Бердянску. Он был заместителем командующего Южным военным округом.

Ранее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщал, что Попов и Цоков вместе служили, принимали участие в боевых действиях и оба стали военачальниками. По данным источника, вина за хищение должна была лечь на плечи Цокова, но тот посмертно получил звание Героя России.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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#адвокат
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Француз Винатье признал вину по делу о сборе военных сведений
07 июня 2024, 16:48

Фото: istock / Zolnierek

Гражданин Франции Лоран Винатье признал свою вину в сборе информации о военной деятельности Российской Федерации.
«Я признаю свою вину в этом деле», — цитирует Винатье РИА Новости.
В настоящее время Замоскворецкий районный суд рассматривает вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

7 июня французскому гражданину было предъявлено обвинение в сборе сведений о российской армии по ч. 3 ст. 330.1 Уголовного кодекса РФ, и его задержали.

По данным Следственного комитета, Винатье на протяжении нескольких лет отказывался подавать документы для включения в реестр иностранных агентов. Согласно версии следствия, он целенаправленно собирал информацию о военной и военно-технической деятельности России.

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