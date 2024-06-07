Нелегальную перевозку 70 кубометров строительных отходов пресекли в Красногорске

Фото: пресс-служба Минчистоты
Сотрудники Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области предотвратили в Красногорске нелегальный сброс строительных отходов объёмом 70 кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на ведомство.
«Был проведён очередной экологический рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. Всего выявили трёх нарушителей из 19 осмотренных автомобилей. У них не было необходимых для перевозки документов. В отношении водителей составили протоколы об административном правонарушении, а транспортные средства поместили на штрафстоянку», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что оформить разрешение на перемещение ОССиГ можно на региональном портале госуслуг. Если правила нарушены, уклониться от штрафов не удастся. Видеокамеры на дорогах работают круглосуточно, а инспекторы продолжают проверки в других подмосковных муниципалитетах.
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