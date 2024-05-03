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В Красногорске до конца года отремонтируют около 50 подъездов

03 мая 2024, 13:12
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

48 подъездов многоквартирных домов отремонтируют в Красногорске в текущем году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках программы жильцы сами определяют будущий дизайн подъезда — цвет стен, оформление входной группы, форму светильников и прочее. Кроме того, жителям предоставляется полный контроль за ходом работ и возможность задать предельную стоимость работ при составлении сметы», — отмечается в сообщении.
На Вокзальной улице будут отремонтированы подъезды №№1 и2 в доме №1, подъезды №№1, 2, 3, 4, 5, 6, в доме №19, подъезды №№1, 2, 3, 4, 5, 6, в доме №19А и подъезды №№1 и 2 в доме №19Б, а также подъезды №№1, 2 и 3 в доме №2 и подъезды №№1, 2 и 3 в доме №3.



На Красноармейской улице отремонтируют подъезды №№1, 2 и 3 в доме №60, подъезды №№1 и 2 в доме №52А и подъезды №№1 и 2 в доме №63.

В доме №10 на Совхозной улице отремонтируют первый и второй подъезды, в доме №13 в Ильинском тупике — подъезды №№1, 2, 3 и 4, в доме №3, корп. 1 по улице Карбышева отремонтируют первый подъезд, в доме №7, корпус 1 в Оптическом переулке — первый и второй подъезды, в доме №2 по Южному бульвару — подъезды №№1, 2, 3, 4 и в доме №44 по улице Ленина — подъезды №№1, 2, 3, 4, 5 и 6.

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#красногорск
#ремонт подъездов
#мой подъезд
Россиянам рассказали, как предотвратить выгорание на работе
Психолог Романив рекомендовала физические нагрузки и релаксацию
03 мая 2024, 13:40

Фото: iStock/AndreyPopov

Психолог Ольга Романив заявила, что предотвратить выгорание на работе помогут физическая активность, релаксация, хобби и увлечения, а также общение с близкими.
Она добавила, что эмоциональной разгрузке и отдыху от работы способствуют правильное питание, ограничение цифрового мира, рефлексия и качественный сон. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула и важность профессиональной психологической помощи для человека в таких вопросах.

А карьерный эксперт Алёна Гамынина заявила, что для того, чтобы определиться с профессией необходимо осознать свои ценности и принципы, которые ориентируют в выборе работы, а также определить, какая рабочая среда для вас наиболее комфортна. Немаловажным фактором в этом вопросе является выбор цели и мотивации своей профессиональной деятельности.

«Если вы обнаружите в себе желание помогать людям и бороться за справедливость, то можете стать волонтёром. Оказывая помощь людям, вы реализуете свои моральные принципы. Это позволит ощутить удовлетворение от своей работы», — пояснила в беседе с RT Гамынина.

Ранее Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как безопасно для своего психологического здоровья вернуться к рабочим будням.

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#помощь
#советы
#выбор
#работа
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В Дубне построят новые дороги для многодетных семей в поселке Юркино
03 мая 2024, 13:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне готовы приступить к строительству дорог в поселке для многодетных в этом году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В 2024 году в поселке Юркино сделают 30% запланированных дорог.

«Перед стартом работ встретился с жителями, проговорил организационные вопросы. Договорились, что подрядчик приступит к работам после майских праздников. Обсудили, как именно он пойдёт, откуда начнёт. Мы встречались с многодетными семьями ещё летом прошлого года. За зиму подготовили проектную документацию, провели конкурсные процедуры и уже подписали контракт с подрядной организацией», — поделился глава городского округа Максим Тихомиров.

Стоит отметить, что в первую очередь будут сделаны те участки, за которые проголосовали жители, а также два въезда в поселок.

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#максим тихомиров
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#дороги
#дубна
#многодетная семья
#строительство
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На 40 километрах региональных дорог Подмосковья поменяли асфальт
03 мая 2024, 13:30

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Новое асфальтовое покрытие уложили на 40 километрах региональных дорог Московской области в рамках работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги», ремонт продолжается ещё на 38 участках трасс, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Специалисты Мосавтодора завершили укладку 40 километров нового покрытия, работы продолжаются на 38 участках общей протяжённостью более 140 километров», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
В частности, ремонтные работы полностью завершены на пяти дорогах: на Курской улице в Подольске, на центральной дороге в серпуховской деревне Глубоково, на улице Солнцева в Рузе, на участке дороги «Чехов – Кресты» – Южный» рядом с автобусными остановками «Фабрика» и «ЖБИ», а также на Комсомольской улице в Чехове.

Выполнить весь запланированный объём работ по ремонту региональных дорог Подмосковья на этот год должны к осени.

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#московская область
#подмосковье
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Стало известно о последствиях выхода России из МВФ
Директор от РФ Можин: уход страны из МВФ может лишить фонд глобального статуса
03 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/Egor Maltsev

После возможного выхода России из Международного валютного фонда (МВФ), организацию могут покинуть и другие страны, лишив её глобального статуса. Об этом исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин сообщил в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что главные акционеры фонда на сегодняшний день являются «злейшими врагами» России. Однако они осознают последствия возможного ухода страны из организации. Это грозит падением статуса фонда и лишением его глобальных функций.

Можин добавил, что России в настоящее время ничего не нужно от фонда, однако остаётся польза от ряда документов и доступа к данным.

После возможного ухода Москвы будут ослаблены позиции других участников фонда, нуждающихся в российской помощи. Состав совета директоров фонда разделился поровну, по 12 кресел у западных и незападных государств. А вот распределение голосов не уравнивается – преимущество остаётся у Запада.

По словам директора, популярность России в фонде ещё никогда не была настолько высокой, как после начала спецоперации на Украине.

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#мвф
#россия
#экономика
#страны
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В Московской области провели командно-штабные игры в преддверии Дня Победы
03 мая 2024, 13:06

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Технопарке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы состоялись командно-штабные игры «Интеллект на страже Родины», посвящённые Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В рамках мероприятия участники научились выполнять задания на тактическое взаимодействие сил и средств, быстроту манёвра и своевременность принятия решений, а также разбирать и собирать автомат Калашникова.

«Командно-штабные игры «Интеллект на страже Родины» продолжают тематику формирования проектных команд для решения мультимодальных задач на материале исторических событий. Дальнейшее развитие системы подготовки управленческих навыков старших школьников и студентов в режиме совершенствования знаний и умений в оценке обстановки, принятии решений, планировании операций и боевых действий», — поделился исполнительный директор Всероссийского слёта «Командно-штабные игры» Евгений Дегтярёв.

Стоит отметить, что по итогам соревнований первое место заняла команда Физико-технического колледжа г. Долгопрудного, второе — команда Школы № 2044 имени А. М. Серебрякова, а бронзовым призером стала военно-патриотическому отряду «Соболь» Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

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Закрытый после начала СВО российский аэропорт вновь работает
Аэропорт Элисты, закрытый после начала СВО, возобновил работу 3 мая
03 мая 2024, 12:49

Фото: iStock/skyNext

Аэропорт Элисты, закрытый после начала спецоперации на Украине, возобновил работу 3 мая. Об этом администрация авиагавани сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что аэропорт работает, однако информации о рейсах пока нет. Расписание должно появиться в течение нескольких дней.

Аэропорты южных регионов России остаются закрытыми с 24 февраля 2022 года. Ранее рассматривалась возможность возобновления работы краснодарского аэропорта, однако Минобороны запретило принимать гражданские самолёты. Это связано с близостью регионов к украинской границе и частными обстрелами со стороны ВСУ.

Ранее челябинский чиновник пожаловался в ФАС на эротическую рекламу на баннере в местном аэропорту. Читайте об этом в материале «Радио 1».

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#россия
#сво
#расписание
#аэропорт
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Ивлеева опровергла слухи об отъезде из РФ после «голой вечеринки»
Ивлеева: желания уехать из России никогда не было
03 мая 2024, 12:41

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Блогер Анастасия Ивлеева опровергла слухи о том, что покидала РФ после скандальной «голой вечеринки», отметив, что желания уехать у нее не возникало никогда. Об это она рассказала в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову.
«Желания покинуть Россию у меня не было никогда. Зачем мне покидать родную страну, в которой у меня все: друзья, семья, бизнес, работа, аудитория? Об этом вопрос не стоял никогда», — заявила блогер.

Она вспомнила, что в январе в интернете появилась информации о том, что она уехала в Дубай. По ее словам, эти новости она узнала, когда праздновала Рождество в Санкт-Петербурге со своей семьей.

Ранее сообщалось, что блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации, размещенные ею в двух аккаунтах в Instagram*. При этом блогер продолжает вести свой канал в Telegram. Во вторник, 30 апреля, там появился пост, посвящённый теракту в «Крокус Сити Холле».

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*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
#семья
#соцсети
#рождество
#блогер
#telegram
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Флот в Севастополе проводит тренировки расчётов в районе мыса Херсонес
03 мая 2024, 12:33

Фото: iStock/Dovapi

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о тренировке расчётов флота в районе мыса Херсонес. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, обстановка в регионе спокойная. Учения будут проводиться до 12:30 по мск.

В тренировке будут задействованы расчеты ППДО. Стрельба будет вестись из разного вида оружия.

Прежде заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что любой военный флот, который не относится к черноморским странам, не должен проходить через Босфор. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
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В Подмосковье вводят новые меры поддержки для соцработников
03 мая 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Меры поддержки для специалистов, работающих с инвалидами, введут в Московской области с 1 июня, они касаются компенсаций за аренду жилья, стимулирующих выплат и прочего, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для соцработников вводятся такие же меры поддержки, как для врачей. С 1 июня работники, не имеющие жилья в Подмосковье, будут получать компенсацию за арендные платежи. На одного человека выплата будет составлять 20 тысяч рублей, на семью — 30 тысяч рублей», — уточнила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
Будут также введены выплаты для молодых специалистов: 50 тысяч рублей за первый год работы и 100 тысяч — за второй.

Кроме того, для на социальных работников распространится программа «Приведи друга», действующая сейчас в медицинской сфере Подмосковья. В частности, если в соцучреждение по рекомендации действующего сотрудника придёт врач, сотрудник получит премию размером 40 тысяч рублей. Если помощник по уходу за инвалидами, психолог или логопед, премия составит 20 тысяч рублей.

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#подмосковье
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