В Красногорске до конца года отремонтируют около 50 подъездов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
48 подъездов многоквартирных домов отремонтируют в Красногорске в текущем году в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках программы жильцы сами определяют будущий дизайн подъезда — цвет стен, оформление входной группы, форму светильников и прочее. Кроме того, жителям предоставляется полный контроль за ходом работ и возможность задать предельную стоимость работ при составлении сметы», — отмечается в сообщении.На Вокзальной улице будут отремонтированы подъезды №№1 и2 в доме №1, подъезды №№1, 2, 3, 4, 5, 6, в доме №19, подъезды №№1, 2, 3, 4, 5, 6, в доме №19А и подъезды №№1 и 2 в доме №19Б, а также подъезды №№1, 2 и 3 в доме №2 и подъезды №№1, 2 и 3 в доме №3.
На Красноармейской улице отремонтируют подъезды №№1, 2 и 3 в доме №60, подъезды №№1 и 2 в доме №52А и подъезды №№1 и 2 в доме №63.
В доме №10 на Совхозной улице отремонтируют первый и второй подъезды, в доме №13 в Ильинском тупике — подъезды №№1, 2, 3 и 4, в доме №3, корп. 1 по улице Карбышева отремонтируют первый подъезд, в доме №7, корпус 1 в Оптическом переулке — первый и второй подъезды, в доме №2 по Южному бульвару — подъезды №№1, 2, 3, 4 и в доме №44 по улице Ленина — подъезды №№1, 2, 3, 4, 5 и 6.
Читайте также:
В Подмосковье провели ремонт межпанельных швов в более 600 многоквартирных домах
В Щёлкове стартовал ремонт моста через реку Мелёжу
В Подольске начался ремонт моста через реку Пахру
Лев Каштанов