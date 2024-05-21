В марафоне скандинавской ходьбы принял участие 92-летний житель Красногорска

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
92-летний красногорец стал участником марафона скандинавской ходьбы. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Марафон скандинавской ходы проводился в городского парка.
В соревнованиях по живописным маршрутам приняли участие порядка 70 человек из «Активного долголетия».
«Самому старшему участнику − Михаилу Константиновичу Шамранову − 92 года. Он живёт в Красногорске с 1956 года, работал на заводе КМЗ, где и освоил впервые технику «северной ходьбы». Сейчас долголет посещает занятия в центре на улице Заводской. Наравне со всеми марафонцами Михаил Константинович продемонстрировал прекрасную физическую форму и отличное владение техникой «северной ходьбы», - подчеркнули в пресс-службе.
На финише все участники марафона получили грамотаыи памятные подарки. Также желающие смогли в лотерее разыграть дополнительные призы.
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В соревнованиях по живописным маршрутам приняли участие порядка 70 человек из «Активного долголетия».
«Самому старшему участнику − Михаилу Константиновичу Шамранову − 92 года. Он живёт в Красногорске с 1956 года, работал на заводе КМЗ, где и освоил впервые технику «северной ходьбы». Сейчас долголет посещает занятия в центре на улице Заводской. Наравне со всеми марафонцами Михаил Константинович продемонстрировал прекрасную физическую форму и отличное владение техникой «северной ходьбы», - подчеркнули в пресс-службе.
На финише все участники марафона получили грамотаыи памятные подарки. Также желающие смогли в лотерее разыграть дополнительные призы.
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Мира Полтева