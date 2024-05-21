В марафоне скандинавской ходьбы принял участие 92-летний житель Красногорска

Подмосковные «Химки» в новом сезоне будут выступать в Российской футбольной премьер-лиге. Клуб досрочно завоевал прямую путёвку в элитный дивизион после поражения тольяттинского «Акрона» в матче предпоследнего, 33-го тура Первой лиги.