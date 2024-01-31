В Красногорске началось армирование стен тоннеля у Путилковского шоссе

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Строительство тоннеля у Путилковского шоссе продолжается в подмосковном Красногорске, сейчас рабочие приступили к армированию стен, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Началось армирование стен тоннеля. Продолжается выемка земли под котлован и устройство грунтовых анкеров, а также строительство ливневой канализации», — рассказал глава регионального Минстроя Алексей Гержик.Протяжённость тоннеля составит полкилометра. Он обеспечит автомобилистам прямой выезд со Сходненской улицей, а также беспрепятственную связь с МКАД и дополнительную связь с Пятницким шоссе. Строительство тоннеля ведётся в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе, завершить работы должны в конце 2024 года.
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