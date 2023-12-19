В Москве открыли выставку работ призеров премии «Экология – дело каждого»

В 2023 году в Московской области заменили все лифты, отработавшие нормативный срок. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В общей сложности с начала года было заменено порядка 200 лифтов по всему региону.





«По программе капитального ремонта многоквартирных домов Московской области, которая реализуется с 2014 года, отремонтировано 16 742 многоквартирных дома. Мы заменили за весь период почти 13 тысяч лифтов, отремонтировано 9,5 тысяч крыш, проведен ремонт более 4 тыс. фасадов, в двух тысячах многоквартирных домах заменены системы газоснабжения. По итогам реализации программы жилищные условия улучшены у 3,5 миллионов жителей Подмосковья», - отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Кроме этого, в следующем году планируется заменить около 500 лифтов по всему Подмосковью. Также все новое лифтовое оборудование полностью соответствует современным техническим требованиям, что обеспечивает полную безопасность для пассажиров.

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