В Москве открыли выставку работ призеров премии «Экология – дело каждого»

Фото: пресс-служба Росприроднадзора
«Я поздравляю победителей и призеров премии «Экология – дело каждого», чьи работы сегодня представлены на выставке в Москве. Это большое событие для каждого ребенка, который с помощью творчества привлекает внимание к решению важнейших экологических проблем. <…> Мы получили свыше 70 тысяч рисунков и фотографий со всего мира. Каждая работа наполнена тревогой за будущее планеты, ответственностью и решимостью бороться за здоровую экологию<…> », – поделилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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