В Красногорске обсудили социальную адаптацию работающих в Подмосковье иностранцев

Фото: пресс-служба МИСК МО
Социальная адаптация иностранных граждан, работающих в Подмосковье, стала темой заседания Консультативного совета по делам национально-культурных автономий в Московской области. Оно прошло в Красногорске, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
Открыла заседание министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Отдельную благодарность она адресовала Главному управлению региональной безопасности. Министр отметила, что совместную работу нужно усиливать и делать более продуктивной.
В заседании приняли участие руководители национально-культурных, общественных и религиозных организаций региона, депутаты Госдумы, сотрудники центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, представители Общественной палаты Подмосковья.
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«В Подмосковье большое количество разных мероприятий, фестивалей, которые помогают людям вовлекаться в нашу межнациональную культуру. Наша с вами задача – заниматься разъяснительной и проактивной работой. Год был для всех был непростым, было много вопросов, требующих нашего внимания. Хочется от вас взаимодействия. Где-то нужно что-то объяснить, где-то выехать на место, разобраться в ситуации, понять, какие меры мы можем принять, сделать всё, чтобы в дальнейшем не было сложностей. Знаю, что вам не всё рано, вы много всего делаете, за что вам огромное спасибо», – отметила Швелидзе.
В заседании приняли участие руководители национально-культурных, общественных и религиозных организаций региона, депутаты Госдумы, сотрудники центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, представители Общественной палаты Подмосковья.
«Московская область зарекомендовала себя как территория мира и национального согласия. Есть и трудности, но это не меняет общей ситуации, общего отношения к региону, в котором сегодня проживают около 140 народов, представляющих многонациональную Россию», – сказал председатель комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Владимир Зорин.Он подчеркнул, что Подмосковье всегда было не только активным проводником государственной национальной политики, но и площадкой передового опыта и позитивных практик в этой сфере как в ЦФО, так и по всей стране.
«Один из первых форумов «Народы России», первые конкурсы социальных проектов, первые дома национальностей, дома дружбы, первые конкурсы профессионального мастерства и одна из самых первых общественных палат появились именно здесь. Мы с вами являемся не только людьми, которые реализуют государственную национальную политику, мы в каком-то смысле её творцы», – добавил Зорин.Сегодня в Московской области действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальных общественных организаций.
«Люди приехали жить в нашу страну. Поэтому давайте рассказывать им через каналы информации, в том числе на других языках, о своей культуре, о культуре государства, в котором они живут. Это очень важные моменты», – отметила зампредседателя комиссии Общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.Она уверена, что такая интеграция должна стать приоритетом работы как органов власти, так и культурных организаций.
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Лора Луганская