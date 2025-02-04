В Красногорске оптимизировали работу светофоров на двух перекрёстках

Фото: пресс-служба администрации г.о. Краногорск
Режим работы светофоров изменили на двух перекрёстках в городском округе Красногорск для оптимизации распределения транспортных потоков, работу провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Светофоры перенастроили на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Чапаева, а также на въезде в бизнес-центр «Рига Ленд». Благодаря корректировке было увеличено время проезда по шоссе и по улице Центральная», — говорится в сообщении.Отмечается, что на перекрёстке Волоколамского шоссе с улицей Чапаева также были временно отключены кнопки пешеходного светофора.
Точечные корректировки движения автотранспорта за счёт изменения работы светофоров продолжаются. По данным аналитиков, такие изменения уже поспособствовали оптимизации движения на десять-пятнадцать процентов.
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