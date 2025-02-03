В Опалиховском лесопарке в Красногорске обустроят ещё два километра дорожек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Последний этап благоустройства Опалиховского лесопарка, расположенного рядом с ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске, завершится в текущем году, в рамках этого этапа в зелёной зоне обустроят дополнительные дорожки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Работы по обустройству двух километров дорожек со скамейками в верхней части парка завершатся в июне 2025 года», — говорится в сообщении.Отмечается, что основные работы по благоустройству Опалиховского лесопарка завершили в 2024 году: там провели санитарную очистку, вдоль пешеходных дорожек установили освещение и камеры видеонаблюдения, а также оборудовали спортивный кластер, в который вошли баскетбольная площадка, площадка для воркаута и теннисный корт. Кроме того, были установлены детские площадки и благоустроен родник. Общая площадь обновлённой территории в лесопарке оставила 44 гектара.
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Лев Каштанов