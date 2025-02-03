Красногорские врачи вернули подвижность пациенту с крупной грыжей позвоночника

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Трёхсантиметровую межпозвоночную грыжу, мешавшую ходить и даже лежать, удалили у 55-летнего пациента врачи Красногорской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с жалобами на сильную боль в пояснице. Он рассказал, что эта проблема у него давно, однако в последний месяц боли обострились, из-за чего он практически не может ходить, и даже в положении лёжа легче не становится. Пациент долго отказывался от операции, пытался снять боль лекарствами и массажем, но безуспешно.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
На следующие сутки после операции пациент смог самостоятельно вставать и ходить, боль почти полностью исчезла.
Мужчина прошёл медицинскую реабилитацию и вернулся к привычной жизни.
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«Диагностика показала, что у пациента разрушился межпозвоночный диск, из-за чего его ядро вышло наружу в виде трёхсантиметровой грыжи. Специалисты нашего отделения провели микрохирургическую операцию, в ходе которой удалили поврежденную часть межпозвоночного диска вместе с грыжей. При этом оставили кольцевую часть диска, которая в дальнейшем заполнится рубцовой тканью», — сказал заведующий нейрохирургическим отделением Николай Карпов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
На следующие сутки после операции пациент смог самостоятельно вставать и ходить, боль почти полностью исчезла.
Мужчина прошёл медицинскую реабилитацию и вернулся к привычной жизни.
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Лев Каштанов