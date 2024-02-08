В «Крещенских морозах» приняли участие свыше 800 лыжников со всей области

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Более 800 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Крещенские морозы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Соревнования проводятся ежегодно с 2004 года на базе лыжного стадиона «Зоркий».
Стоит отметить, что второй этап гонок пройдет 11 февраля. в котором примут участие самые юные спортсмены из дошкольных учреждений региона.
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«Традиционно эти соревнования объединяют всех любителей лыжного спорта на территории Московской области. Следующий этап, который пройдет в нашем округе уже в следующие выходные, более развлекательный,подготовленный специально для наших детишек. Самое главное, чтобы они получили самые яркие эмоции от этих соревнований», — поделился начальник управления по физической культуре и спорта администрации городского округа Красногорск Алу Бочкаев.
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Мира Полтева