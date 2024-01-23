В Красногорске отметили 323 годовщину основания инженерных войск

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
День Инженерных войск торжественно отметили в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В Красногорске торжественно поздравили с основания войск личный состав военно-инженерной академии имени Героя Советского союза Дмитрия Карбышева.
Кроме этого, в рамках мероприятия прошло награждение майоров, подполковников и сержантов «Орденами мужества» и медалями «За заслуги перед Отечеством».
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«Сегодня в ходе СВО военнослужащие инженерных войск демонстрируют свой высокий профессионализм, мужество, отвагу, в том числе и военнослужащие военно-инженерной академии. Профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники академии занимаются подготовкой высококвалифицированных кадров и разработкой средств инженерного вооружения, которые востребованы», — отметил начальник Военно-инженерной академии имени Д.М. Карбышева Андрей Круглов.
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Мира Полтева