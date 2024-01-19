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В Московской области состоится этап чемпионата России по гонкам на льду

19 января 2024, 10:24
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье пройдёт этап чемпионата России по гонкам на льду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут 17 и 18 февраля на базе стадиона «Зоркий» городского округа Красногорск.

«На «Зорком» с 1995 года проводятся крупнейшие всероссийские и международные турниры по гонкам на льду. Трек стадиона входит в число лучших в мировом спидвее, трассу в Красногорске испытали на себе ведущие гонщики из разных стран мира. Соревнования пройдут в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», — отметили в министерстве.


Кроме этого, это будет шестой по счету турнир личного чемпионата России по гонкам на льду. Стоит подчеркнуть, что в прошлом году порядка 20 тысяч жителей и гостей округа посетили мото-турнир.

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Подмосковная спортсменка стала победителем на этапе Кубка России по биатлону
19 января 2024, 10:34

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 18 по 21 января в Удмуртии проводятся соревнования четвертого этапа Кубка России по биатлону «Ижевская винтовка».

В индивидуальной гонке на дистанции 15 км подмосковная 24-летняя Анастасия Гореева показала самый лучший результат — 48 минут 1,1 секунды.

«Я очень счастлива! Первая победа в сезоне, еще в такой сложной гонке, при сложной погоде. Допустила два штрафа, мои грубые ошибки. Это не сложный ветер, а просто очень хотела выиграть. 18 секунд отставания перед последним кругом – сложно осознать в голове, но Виталий Викторович Норицынстоял на уходе и сказал, что я смогу отыграть, потому что уже много отыграла», – поделилась эмоциями Анастасия Гореева.

Стоит отметить, что спортсменам предстоит преодолеть спринт на 10 и 7,5 км и масс-старты на 15 и 12 км.

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Мирра Андреева выиграла в 3-м круге Australian Open, уступая 1:5 в решающем сете
19 января 2024, 09:37

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла француженку Диан Парри и вышла в 1/8 финала. По ходу третьего решающего сета россиянка проигрывала 1:5 по геймам, но сравняла счёт и победила на тай-брейке.
На кортах Австралии в этом году уже сошли с дистанции все российские сеянные теннисистки, передаёт «Чемпионат.ком». В первом и втором круге закончили выступления Самсонова, Потапова, Александрова, Кудерметова и Касаткина. Болельщикам остаётся переживать теперь за совсем юных и менее известных спортсменок, как, например, Анна Блинкова, выбившую с турнира третью ракетку мира Елену Рыбакину, выступающую за Казахстан.

Не отстаёт и другая российская молодёжь. Мария Тимофеева вырвала победу в тяжёлом матче у легендарной датчанки Каролин Возняцки — 1:6, 6:4, 6:1. Андреева же на предыдущей стадии в пух и прах разнесла шестую ракетку мира Онис Жабер из Туниса — 6:0, 6:2. В 1/16 финала 16-летняя россиянка встречалась с 72-й ракеткой мира Диан Парри из франции. Андреева, несмотря на юный возраст, располагается выше в мировом рейтинге — на 43-м месте.

Первые две партии по очереди выиграли россиянка и француженка с одинаковым счётом — 6:1. В решающем сете Андреева вдруг посыпалась и соперница повела со счётом 5:1. Для победы в матче Парри достаточно было выиграть всего один гейм, но Мирра не позволила её этого сделать. По ходу третьей партии француженка неоднократно имела матч-болы, то есть могла закончить игру в свою пользу, выиграв всего один мяч. Но Андреева вцепилась в игру мёртвой хваткой и партия дошла до тай-брейка. В нём сильнее оказалась россиянка — 10:5.

В 1/8 финала соперницей Мирры Андреевой станет победительница встречи Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).

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Экс-футболист сборной России Жирков не планирует возвращаться в «Зенит»
Экс-футболист сборной России Жирков одобрил переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА
18 января 2024, 22:19

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Накануне, 17 января, стало известно о переходе защитника петербургского «Зенита» Данилы Кругового в московский ЦСКА. Своё мнение об этом трансфере высказал бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков, успевший в своё время поиграть за оба клуба, а также за лондонский «Челси».
Экс-футболист одобрил такое решение Кругового и его агентов, отметив, что тот смог бы стать игроком основного состава в любой команде Российской премьер-лиги (РПЛ), но в «Зените» слишком высока конкуренция, а положение капитана команды Дугласа Сантоса, играющего на той же позиции левого защитника, что и Данила, выглядят незыблемыми. В ЦСКА у него будет явно больше игрового времени.

К минусам перехода Жирков отнёс то, что по условиям соглашения между клубами Круговой остаток сезона проведёт в «Зените-2», несмотря на то, что является одним из лучших игроков чемпионата на своей позиции. Остаётся надеяться, что Данила не растеряет форму за время вынужденного пребывания в дубле, уровень которого он давно перерос, отметил футболист.

На вопрос, не звали ли его обратно в «Зенит» из-за того, что на позиции левого защитника остался только один Дуглас Сантос, Жирков только рассмеялся.

«Да куда мне! Я сейчас и двух метров не пробегу!», — самокритично высказался Жирков о своей спортивной форме.

Напомним, Юрий завершил профессиональную карьеру в феврале 2023 года в возрасте 40 лет. Кроме перечисленных выше команд, он играл также за тамбовский «Спартак», «Анжи» из Махачкалы, московское «Динамо» и «Химки». Также на протяжении 16 лет, с 2005 по 2016 год, Жирков являлся основным игроком сборной России.

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3 млн рублей составит призовой фонд открытого суперфинала чемпионата Подмосковья по шахматам
18 января 2024, 21:31

Фото: Федерация шахмат МО

Призовой фонд открытого суперфинала чемпионата Московской области по шахматам составит 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Соревнования пройдут со 22 февраля по 2 марта на базе парк-отеля «Ершово». Приём заявок на участие уже стартовал на сайте Федерации шахмат региона. Предварительная регистрация продлится до 15 февраля.

Предполагается, что соревнования станут традиционными и будут проводиться ежегодно. Подробную информацию о турнире можно найти на сайте федерации.

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В Коломне соберутся мастера лыжного ориентирования 12 возрастных категорий
18 января 2024, 21:14

Фото: Istockphoto / Suzi Media Production

В Коломне пройдут традиционные соревнования по зимнему спортивному ориентированию. Они состоятся 21 января в парке 50-летия Октября, сообщении в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Участникам, передвигаясь на лыжах, предстоит в заданном порядке преодолеть контрольные точки, нанесённые на карту. Сложность дистанции будет зависеть от возраста и уровня подготовки спортсмена.
«Всего организаторы подготовили три соревновательных раздела: «профи», «новички», а также «семьи и гости». В первых двух разделах к участию допускаются спортсмены 10 лет и старше. В семейном разделе попробовать свои силы может любой желающий, а также семейные команды с детьми от 3 лет и старше. Итоги соревнований будут подводить в 12 возрастных категориях», – говорится в сообщении.
Старт соревнований – в 10 утра, начало регистрации участников – в 9:30. После финиша каждого участника ждёт горячий чай с сушками, а победителей и призёров - памятные новогодние подарки.

Оставить заявку на участие в соревнованиях можно на сайте. Количество мест ограничено.

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#спорт
#минспорт мо
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#московская область
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Медведев чудом ушёл от поражения во втором круге Australian Open-2024
18 января 2024, 20:39

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Первая ракетка России и третий игрок в мировом рейтинге Даниил Медведев чудом избежал поражения в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против финна Эмиля Руусувуори. Кроме высших сил, помогла российскому теннисисту и изрядная воля к победе, так как он сумел отыграться со счёта 0:2 по сетам.
Финский спортсмен занимает в настоящее время 53-е место в рейтинге АТР и, казалось, игра с ним не должна стать серьёзным испытанием для Медведева. Однако на деле всё вышло иначе. Руусувори цеплялся буквально за каждый мяч. Даниил же допускал непривычно много ошибок и уступил в первой партии со счётом 3:6. Во второй партии шла ровная игра, и соперники, забирая каждый свою подачу, добрались до тай-брейка, в котором финн просто вынес российского теннисиста, выиграв укороченный гейм со счётом 7:1.

В третьем сете Медведев сумел взять подачу соперника и довёл дело до победы в партии: 6:4. Судьба четвёртой партии опять решалась на тай-брейке и тут уже россиянин выиграл укороченный гейм, причём с тем же счетом, что и двумя сетами ранее Руусувуори — 7:1.

Видимо, это надломило финского теннисиста, ведь победа была так близка! К тому же у Медведева полетела первая подача. Всего за игру россиянин 23 раза подал навылет при трёх двойных ошибках. Финн сделал только один эйс и совершил четыре двойные ошибки. Борьбы в пятой партии не получилось — Даниил не позволил сопернику взять ни одного гейма, выиграв её со счётом 6:0. В третьем круге россиянин встретится с Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным в Австралии под 27-м номером.

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В Балашихе стартовал XIII турнир по хоккею «Кубок Юрия Ляпкина»
18 января 2024, 17:10

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Хоккейный турнир детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина» открылся в ледовом дворце «Арена «Балашиха» в четверг, 18 января, в нём принимают участие 12 команд из Подмосковья, столицы и Алтайского края, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Важность этого мероприятия отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов.

«Для нас важен каждый турнир, который носит имя таких легенд, как Юрий Евгеньевич Ляпкин. (…) У детей есть возможность пообщаться с именитым спортсменом, получить автограф, вдохновиться его примером», — сказал Абарёнов.

Турнир «Кубок Юрия Ляпкина» проводится в Подмосковье уже в тринадцатый раз. Сегодня и завтра, 19 января, в программе турнира регулярные матчи. На 20 января назначены игры плей-офф, а финал и полуфинал состоятся 21 января. Вход на все игры свободный. Для гостей в холле ледового дворца будут проводить различные мероприятия и мастер-классы.

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#спорт
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Депутат Журова назвала страшные последствия отсутствия россиян на ОИ-2024
Депутат Журова: Виды спорта потеряют многое без россиян
18 января 2024, 16:04

Фото: istockphoto.com/HJBC

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте на дистанции 500 м, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отметила, что недопуск россиян на Олимпиаду приведёт к потере интереса к ней.
Кроме этого, отдельные виды спорта также многое потеряют без российских спортсменов.

«Олимпийские игры для спортсменов всё равно будут апофеозом. И спортсменам всё равно, коммерческими они будут или нет. Сейчас спортсмены становятся заложниками политики. И понятно, что Олимпиада теряет в интересе без русских. Художественная, спортивная гимнастика, синхронное плавание, борьба, фехтование — это только навскидку виды спорта, которые очень много теряют без россиян», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Журова.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон может удовлетворить обращение латвийских депутатов и не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

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Футболист Козлов из Подмосковья стал первым россиянином на чемпионате Индии
18 января 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Футболист из Московской области Евгений Козлов, играющий за калькуттский клуб «Мохаммедан», стал первым россиянином, вышедшим на поле на чемпионате Индии, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Евгений Козлов родом из Сергиева Посада. Там он начал играть в футбол. Кроме того, спортсмен некоторое время играл за клубы Раменского и Подольска. На его счету также выступления за другие клубы России, а также Латвии и Казахстана», — говорится в сообщении.

В футбольный клуб города Калькутта «Мохаммедан» Евгения пригласил тренер команды Андрей Чернышов. По словам футболиста, именно приглашение Чернышова сыграло решающую роль в выборе клуба.

Клуб «Мохаммедан» был основан более 100 лет назад — в 1887 году. Он входит в высший дивизион Индии.

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