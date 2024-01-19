В Московской области состоится этап чемпионата России по гонкам на льду

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Подмосковье пройдёт этап чемпионата России по гонкам на льду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования пройдут 17 и 18 февраля на базе стадиона «Зоркий» городского округа Красногорск.
Кроме этого, это будет шестой по счету турнир личного чемпионата России по гонкам на льду. Стоит подчеркнуть, что в прошлом году порядка 20 тысяч жителей и гостей округа посетили мото-турнир.
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«На «Зорком» с 1995 года проводятся крупнейшие всероссийские и международные турниры по гонкам на льду. Трек стадиона входит в число лучших в мировом спидвее, трассу в Красногорске испытали на себе ведущие гонщики из разных стран мира. Соревнования пройдут в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева