В Подмосковье в январских квитанциях за ЖКУ появилась новая графа

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Графу о долгах по взносам за капитальный ремонт добавили в январские квитанции за ЖКУ в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Графа, в которой записана задолженность, имеющаяся у собственников с даты включения дома в региональную программу капремонта, была добавлена по поручению Фонда капитального ремонта Московской области. Ранее в квитанцию вписывались задолженности, возникшие после включения дома в договор о расчётах, заключенный между фондом и МосОблЕИРЦ», — говорится в сообщении.Узнать дату включения дома в программу капремонта можно по ссылке. Уточнить информацию о наличии и сумме задолженности, времени её возникновения, а также о возможности получить рассрочку по уплате предлагается по телефону: 8-495-104-59-59 или через электронную почту post@fkr-mosreg.ru.
Читайте также:
В Подмосковье заявку на ремонт газового оборудования можно подать онлайн
Эксперт по ЖКХ раскрыл причину роста коммунальных тарифов в России
В Подмосковье раскрыли сроки перевода собраний собственников жилья в «цифру»
Лев Каштанов