В Подмосковье в январских квитанциях за ЖКУ появилась новая графа

В последнее время психологи со всех сторон «кричат» о том, что растить из детей принцев и принцесс, залюбливать и лелеять их, нельзя. Из-за этого, по мнению специалистов, появляются завышенные ожидания от жизни и людей, что приводит к психологическим травмам.