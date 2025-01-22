В Одинцовском округе до конца года отремонтируют кровли более чем в 180 домах

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт крыш проведут в 183 многоквартирных домах Одинцовского городского округа в текущем году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«На территории региона продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. Всего с начала реализации программы было обновлено свыше 10,6 тыс. крыш многоквартирных домов», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.В министерстве отметили, что все кровельные работы проводятся при строгом соблюдении норм безопасности: границы опасных зон огораживают сигнальной летной, рабочие проходят инструктаж и используют страховочные тросы и каски.
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Лев Каштанов