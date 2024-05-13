В фестивале авиамоделирования в Красногорске приняли участие шесть клубов

Фестиваль детского и юношеского творчества по авиамоделированию состоялся в рабочем посёлке Нахабино городского округа Красногорск, его участниками стали ребята в возрасте от семи до 16 лет, представляющие шесть авиамодельных клубов из Москвы и разных городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.