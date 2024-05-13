В фестивале авиамоделирования в Красногорске приняли участие шесть клубов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Фестиваль детского и юношеского творчества по авиамоделированию состоялся в рабочем посёлке Нахабино городского округа Красногорск, его участниками стали ребята в возрасте от семи до 16 лет, представляющие шесть авиамодельных клубов из Москвы и разных городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В фестивале приняли участие члены клубов из Дедовска. Истры, Павловской слободы и Москвы. Кроме того, поддержать участников фестиваля приехал дуэт «Россияночка», они исполняли любимые всеми песни: от композиций военных лет до современных», — говорится в сообщении.Фестиваль был приурочен к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что глава Красногорска Волков принял участие в возложении цветов к расположенным в округе мемориалам, посвящённым героям Великой Отечественной войны.
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