Союзы женщин России и Беларуси подписали в Красногорске соглашение о сотрудничестве

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Соглашение о сотрудничестве подписало подмосковное отделение Союза женщин России с Союзом женщин Беларуси по итогу встречи «Женщины России и Беларуси: миссия созидания» в Доме правительства Московской области в Красногорске, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Актуальность подписанного документа отметила председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.
В свою очередь, глава объединённой организации «Белорусский Союз женщин» Юлия Ясинская подчеркнула, что взаимодействие обогатит опытом обе стороны.
В рамках договора о сотрудничестве планируется поддерживать постоянные рабочие контакты, обмениваться информацией и мнениями, а также проводить консультации при работе в международных организациях.
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«Когда вокруг так много непростых вызов, важно действовать вместе — делиться опытом, нужными контактами, вместе запускать проекты, вместе созидать», — сказала Богдасарова.
В рамках договора о сотрудничестве планируется поддерживать постоянные рабочие контакты, обмениваться информацией и мнениями, а также проводить консультации при работе в международных организациях.
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Лев Каштанов