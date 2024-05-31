Общественники собрали на берегах Бисерова озера 30 кубометров мусора

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО
Общественники собрали на озере Бисерово в Богородском городском округе Подмосковья 30 кубометров мусора. Там прошла экологическая акция «Чистая река. Сделай. Это просто», сообщили в пресс-службе Общественной палаты Московской области.
Комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов ОП региона объединила волонтёров, общественников, активистов, спасателей и неравнодушных жителей Подмосковья на берегу озера, чтобы очистить его от бытового мусора. Профессиональные аквалангисты и дайверы занимались очисткой дна, а волонтёры на сапах собирали мусор с водной глади. Самые юные участники помогали очищать прибрежную зону и лес.
Некоторые аквалангисты устроили между собой своеобразные соревнования. Критерием победы был самый опасный предмет, извлечённый со дна озера. Среди таковых были всевозможные острые предметы, деревянные копья, битое стекло, автомобильные шины и металлолом.
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«Я рада, что нам всем вместе удалось сократить последствия влияния человека в таком уникальном месте – на реликтовом озере Бисерово. Особенно приятны активность и энтузиазм молодёжи, волонтёров Подмосковья, которые к нам присоединились. Восхитили неравнодушие и вовлечённость местных жителей. Совместные усилия привели к хорошему результату», – поделилась зампред Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Ульяна Белова.
Некоторые аквалангисты устроили между собой своеобразные соревнования. Критерием победы был самый опасный предмет, извлечённый со дна озера. Среди таковых были всевозможные острые предметы, деревянные копья, битое стекло, автомобильные шины и металлолом.
«Бисерово озеро – не просто водоём. Это реликтовое озеро ледникового происхождения и любимое место отдыха жителей округа. Здесь прекрасно всё – пейзажи, пляжи, окружающие леса и даже само название. Согласно легенде, озеро получило его благодаря Екатерине Великой, которая, гуляя по берегу, обронила в воду украшение из бисера. Отрадно, что активисты со всего Подмосковья обратили внимание на наше озеро, и мы все вместе сделали доброе дело», – сказал присоединившийся к мероприятию глава Богородского округа Игорь Сухин.Всего в рамках экологической акции на территории лесного массива было собрано 32 кубометра мусора вдоль озера на площади 1,5 тыс кв. м. Эко-активисты, которые отметились самыми яркими проектами по защите окружающей среды, реализованными в Подмосковье, получили награды.
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Лора Луганская