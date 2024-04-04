В Подмосковье закупят около 200 медицинских приборов для выявления и лечения онкологии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
192 единицы медицинского оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний закупят для больниц и поликлиник Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний», — цитируются в сообщении слова главы министерства Алексея Сапанюка.Министр Сапанюк добавил, что современная медицинская техника позволяет диагностировать онкозаболевания на ранней стадии, что в разы увеличивает эффективность лечения. В частности, по итогам прошлого года выявление онкологических болезней на ранних стадиях увеличилось в Московской области на 2,5%.
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