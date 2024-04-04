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В Подмосковье закупят около 200 медицинских приборов для выявления и лечения онкологии

04 апреля 2024, 11:30
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

192 единицы медицинского оборудования для диагностики и лечения онкологических заболеваний закупят для больниц и поликлиник Московской области в текущем году, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современной медицинской техникой. В этом году закупим еще 192 единицы оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний», — цитируются в сообщении слова главы министерства Алексея Сапанюка.
Министр Сапанюк добавил, что современная медицинская техника позволяет диагностировать онкозаболевания на ранней стадии, что в разы увеличивает эффективность лечения. В частности, по итогам прошлого года выявление онкологических болезней на ранних стадиях увеличилось в Московской области на 2,5%.


Современное медицинское оборудование закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицина
#московская область
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В Дубне врачи извлекли из желудка мальчика металлический шарик диаметром 1,5 см
04 апреля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Металлический шарк диаметром полтора сантиметра извлекли из желудка восьмилетнего мальчика врачи Дубненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Операцию по извлечению инородного тела провели под общим наркозом. При этом удалось обойти без разрезов: шарик достали при помощи эндоскопа и гастроскопа. Операция, продолжавшаяся около десяти минут, прошла успешно», — говорится в сообщении.
Главврач Дубненской больницы Игорь Давронов отметил, что за прошлый год в медучреждении было около 20 подобных случаев: поступали дети, проглотившие монеты, шарики, мелкие детали от конструкторов и прочее. Как правило, это дети от года до четырёх лет, однако такие происшествия бывают и с ребятами постарше.

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Как «Виагра»: врач назвал сок, который повышает потенцию у мужчин
Врач Кутушов: берёзовый сок действует на мужское здоровье как «виагра»
04 апреля 2024, 07:00

Фото: istock / kazuma seki

Березовый сок является одним из самых натуральных и полезных природных напитков. Сок берёзы содержит множество витаминов, минералов и других питательных веществ. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов.
«Березовый сок это благотворно влияет на мужское здоровье. Регулярное употребление этого напитка нормализует выработку тестостерона, повышает либидо и прекрасно улучшает активность семенников» — отметил врач.
Кроме того, берёзовый сок обладает мочегонным и детоксикационным эффектом и помогает вывести токсины и избыточные соли из организма.

Этот сок также положительно влияет на работу пищеварения и улучшает работу кишечника. Он также очищает печень, поддерживая ее функции и помогая справиться с желтухой, отметил Кутушов.

Врач заявил, что крайне полезно будет пить березовый сок во время поста, чтобы поддержать здоровье. Он также указал на полезность этого продукта для беременных женщин и людей, страдающих от повышенного уровня холестерина и метаболических нарушений. Главное — соблюдать меру.

«Употребляйте утром, натощак, по одной столовой ложке за 30 минут до еды», — посоветовал Кутушов.
Также березовый сок в виде сиропа можно добавлять в чай или воду для улучшения вкусовых качеств. Врач порекомендовал пить сок курсами по 1-2 месяца, с перерывами.

В заключении Кутушов предупредил, что перед употреблением березового сока, особенно в больших количествах, стоит проконсультироваться с врачом, особенно людям с хроническими заболеваниями и беременным женщинам.

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#здоровье
#врач
#сок
#чай
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«Адская смесь»: Эксперт рассказал об опасном составе колбасных изделий
Ведущий Малозёмов рассказал, как колбасные изделия провоцируют развитие рака
04 апреля 2024, 06:56

Фото: istock / lusia599

Регулярное употребление колбасы, сосисок и других похожих продуктов повышает риск развития рака кишечника. Об этом предупредил ведущий программы «Живая еда» Сергей Малозёмов, передаёт радио Sputnik.
«В колбасных изделиях при изготовлении образуется какая-то адская смесь из красного мяса, жира, соли и различных химических добавок, таких как нитритная соль, которая должна предотвращать порчу и убивать вредные бактерии», — заявил эксперт.
Он пояснил, что колбаса, бекон, ветчина и аналогичные продукты относятся к ультрапереработанным и могут навредить при регулярном употреблении.

«Это доказанный канцероген, даже в самом приятном и вкусном виде. Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника. По данным международных организаций, каждые 50 граммов таких продуктов в сутки на 18% повышают риск рака толстого кишечника», – обратил внимание специалист.
Малозёмов также указал на вред фермерской колбасы, которая не отличается по качеству от магазинной. Специалист пояснил, что при её изготовлении не всегда соблюдаются стандарты, которые внедрены на крупных производствах.

В заключении эксперт призвал максимально сократить употребление колбасных изделий и рассматривать их, как деликатес.

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#вред
#колбаса
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Двойной удар: смешивание алкоголя и ставок на спорт увеличивает риск зависимости
Учёные: Смешивание алкоголя и ставок на спорт повышает риск алкоголизма
04 апреля 2024, 02:54

Фото: istock / Drazen Zigic

Недавнее исследование, которое провела группа учёных из Университета Невады в Лас-Вегасе и Университета Нью-Мексико, выявило, что любители спортивных ставок чаще страдают алкоголизмом. Результаты исследования приводит издание JAMA Network Open.
Эксперимент проводился весной 2022 года и включал в себя опрос более чем 4,300 взрослых американцев. Порядка 3,300 из них заявили об употреблении спиртных напитков в прошлом году, в то время как примерно 1,800 человек определили себя как игроков, которые делали ставки на спорт.

Оказалось, что спортивные ставки связаны с большей вероятностью употребления большого количества алкогольных напитков за один раз, что квалифицируется как запойное питье, по сравнению с теми, кто не делает ставки и теми, кто их делает, но не на спорт.

Исследование также подтверждает прошлые научные работы, которые связывают злоупотребление веществами и ставки на спорт.

По мнению ученых, любители ставок часто употребляют спиртные напитки во время игры и имеют склонность к рискованным действиям.

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#спорт
#эксперимент
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#исследование
#напитки
#человек
#игры
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Депутат Чаплин рассказал, как спастись при укусе змеи в лесу
Депутат Чаплин рекомендовал принять антигистаминное средство
03 апреля 2024, 22:37

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что при укусе змеи в лесу необходимо немедленно принять антигистаминное средство, а также срочно обратится за медицинской помощью.
«Сразу примите антигистаминное. Если идёте в лес, обязательно берите с собой эти таблетки. Не накладывайте самостоятельно жгут, лучше, чтобы яд рассосался самостоятельно. Обязательно обратитесь к врачу, в зависимости от количества яда укус может быть смертельным. От маленькой дозы взрослый человек не умрет, а вот дети и животные в большой опасности», — пояснил в беседе с NEWS.ru Чаплин.

Он добавил, что прежде, чем ехать в больницу, лучше позвонить и предупредить, поскольку у них должна быть готова противозмеиная сыворотка.

Ранее главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева также рассказывала, как предупредить укус змеи.

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Врач Мымрина напомнила об опасности переизбытка витаминов
03 апреля 2024, 22:07

Фото: iStock/sasirin pamai

Врач-терапевт Екатерина Мымрина заявила, что переизбыток витаминов (гипервитаминоз) может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
«Хотя витамины и играют важную роль в поддержании здоровья, их употребление должно быть умеренным и контролируемым. Переизбыток витаминов может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому важно следовать рекомендациям врача и поддерживать баланс в питании и приеме лекарств», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Мымрина.

Она напомнила, что симптомами гипервитаминоза являются головные боли, тошнота, расстройства пищеварения, аллергические реакции, судороги и мышечные боли и т. д. Чтобы избежать такого состояния специалист рекомендовала разнообразно питаться, отказаться от самолечения, консультироваться с врачом о приёме лекарств и соблюдать дозировки, а также внимательно читать метки на упаковках витаминных комплексов.

Сомнолог София Черкасова также отметила, что избыток некоторых витаминов может быть очень вредным и токсичным.

«Есть корреляция избыточного приема витамина В1 с нарушениями сна. Но те же нарушения вызывает и его недостаток! Кстати, избыток некоторых витаминов может оказаться токсичным. Так, витамин D — если его принимать слишком увлеченно, может вызвать у вас не только бессонницу, но и повышение артериального давления с головной болью», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Черкасова.

Ранее офтальмолог Наталия Боша заявляла, что возрастное снижение остроты зрения у человека начинается с 35-летнего возраста.

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#сомнолог
#витамины
#врач
#здоровье
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Россиянам раскрыли, когда начинается возрастное снижение зрения
Врач Боша: Зрение начинает ухудшаться с 35 лет
03 апреля 2024, 18:48

Фото: iStock/fizkes

Офтальмолог Наталия Боша заявила, что возрастное снижение остроты зрения у человека начинается с 35-летнего возраста.
По её словам, в таких случаях людям назначают очки для чтения и расслабляющие капли.

«Расслабляющие капли могут помочь снять спазм, который появляется из-за отсутствия адекватной коррекции, и зрение вдаль улучшится, но для близи обязательно нужны очки. На начальных этапах гимнастика для глаз помогает человеку видеть вблизи без очков», — пояснила в беседе с Газета.ру Боша.

Она добавила, что перенапряжение глаз вблизи может вызвать ряд осложнений, среди которых боли в глазах, головные боли и повышенное внутриглазное давление.

Ранее врач-офтальмолог Сергей Начинкин заявлял о необходимости посещать окулиста не реже одного-двух раз в год для того, чтобы не потерять зрение.

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#зрение
#гимнастика
#врач
#глаза
#офтальмолог
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Россиянам назвали неожиданную причину появления прыщей
Врач Иванов заявил о влиянии сидячего образа жизни на появление прыщей
03 апреля 2024, 17:51

Фото: iStock/Dmytro Buianskyi

Врач-дерматовенеролог Роман Иванов заявил, что частые высыпания могут быть вызваны неправильным образом жизни.
«Количество высыпаний может увеличиться, если человек редко бывает на свежем воздухе, ведёт сидячий образ жизни, неправильно питается — в его рационе слишком много жирной и сладкой пищи, а также молочной продукции и мало овощей, фруктов и зелени», — пояснил в беседе с «Известиями» врач.

Он напомнил, что причинами акне также являются генетическая предрасположенность человека, а также гормональные перестройки организма.

Иванов не рекомендовал самостоятельно лечить прыщи, лучше, по его мнению, обратиться к профессионалу.

Ранее дерматолог Марина Суворова заявляла, что ненатуральные ткани одежды и пастельного белья могут быть вредны для кожи.

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#врач
#человек
#здоровье
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Для роддомов и перинатальных Подмосковья закупят более 700 единиц медоборудования
03 апреля 2024, 16:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 700 единиц медицинского оборудования закупят для перинатальных центров и родильных домов Московской области в текущем году, общая сумма закупки составит около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы закупаем новое оборудование, необходимое для оказания медицинской помощи беременным женщинам и малышам. Это аппараты УЗИ, ИВЛ и все самое необходимое для поддержания здоровья и жизни новорожденных, будущих и молодых мам», — цитируются в сообщении слова первого зампреда областного правительства Людмилы Болатаевой.
Новое оборудование поступит в 12 медицинских организаций, в том числе в Видновский и Коломенский перинатальные центры, а также больницы в Клину и Химках. Медицинское оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#здравоохранение
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#перинатальные центры
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
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