2,5 тыс. подмосковных педиатров за год прошли тренинги по профилактике выгорания

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания в прошлом году прошли более 2,5 тыс. подмосковных педиатров. Они состоялись в 63 городах Московской области, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В Подмосковье реализуется проект «Наш участковый врач», направленный на обучение и поддержку детских врачей. В рамках проекта специалисты могут проходить тренинги по профилактике профессионального и эмоционального выгорания. Психологи Учебного центра «НИКИ детства» проводят такие занятия начали с 2022 года.
В комплекс занятий входят очные психологические тренинги по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта врача, дистанционные занятия по бесконфликтному общению и управлению стрессом, а также индивидуальные консультации с психологами.
Подробную информацию о психологической поддержке врачей можно узнать на портале «Здоровье. Детство» https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/ в разделе для специалистов. При этом необходима регистрация.
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«Проведение тренингов позволило снизить уровень психологического выгорания врачей на 18%. Всего в прошлом году наши специалисты провели 272 таких тренинга, участие в них приняли более 2,5 тыс. человек», – рассказала директор НИКИ Нисо Одинаева.
Подробную информацию о психологической поддержке врачей можно узнать на портале «Здоровье. Детство» https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/ в разделе для специалистов. При этом необходима регистрация.
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Лора Луганская