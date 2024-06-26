Загруженность подмосковных дорог утром 26 июня составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 26 июня, оценивается на три балла по десятибалльной шкале, при этом на трёх федеральных трассах и девяти шоссе отмечаются затруднения с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности при движении в сторону Москвы отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Можайское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Осташковское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.Всего на автодорогах Подмосковья этим утром зафиксировано 926 тысяч машин, это на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов