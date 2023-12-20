В Красногорске пройдет ежегодная премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело»

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
21 декабря состоится Ежегодная Премия губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
В рамках премии пройдет награждение за героические поступки защитников Отечества,которые они совершили в ходе специальной военной операции, а также за особые заслуги, инициативы и проекты, которые направлены на поддержку участников СВО и их близких.
Лауреатами премии стали члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтеры, и бойцы специальной военной операции.
Общий призовой фонд премии составил 80 миллионов рублей, который будет разделен между 93 победителями.
Стоит отметить, что почетными гостями торжественного награждения станут председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков.
Кроме этого, с начала приемной компании премии было получено более двух тысяч заявок свыше чем от десяти тысяч участников.
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Лауреатами премии стали члены семей погибших героев, общественные деятели, волонтеры, и бойцы специальной военной операции.
Стоит отметить, что почетными гостями торжественного награждения станут председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, Герой России Александр Белоглазов, ветеран спецназа Сергей Лысюк и военный журналист Александр Сладков.
Кроме этого, с начала приемной компании премии было получено более двух тысяч заявок свыше чем от десяти тысяч участников.
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Мира Полтева