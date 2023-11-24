В Красногорске прошел телемост с участниками специальной военной операции

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В подмосковном филиале Фонда «Защитники Отечества» провели телемост с участниками СВО. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Телемост был организован при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Министерства обороны РФ.
В рамках мероприятия участники СВО смогли пообщаться со своими матерями в преддверии Дня матери.
Кроме этого, губернатор поблагодарил работников Фонда за их неотъемлемый вклад и ответственность в работу с вопросами, которые связаны с документами, выплатами, и со связью с военнослужащими.
Стоит отметить, что в феврале 2023 года был проведен телемост в преддверии Дня защитника Отечества, который организован из Кантемировской дивизии.
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В рамках мероприятия участники СВО смогли пообщаться со своими матерями в преддверии Дня матери.
«Ребята, я хочу присоединиться к тёплым словам ваших матерей. Мы гордимся вами. Прошу передать самые добрые пожелания вашим сослуживцам, которые сегодня не участвуют в ВКС, но находятся рядом с вами плечом к плечу. Мы стараемся оказывать максимальное внимание всему тому, что важно для ваших семей. Ждём вас домой и с Победой!», - поделился Андрей Воробьёв.
Кроме этого, губернатор поблагодарил работников Фонда за их неотъемлемый вклад и ответственность в работу с вопросами, которые связаны с документами, выплатами, и со связью с военнослужащими.
Стоит отметить, что в феврале 2023 года был проведен телемост в преддверии Дня защитника Отечества, который организован из Кантемировской дивизии.
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Мира Полтева