В Красногорске прошло обсуждения проекта в северной части города

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Заместитель Главы городского округа Красногорск Илья Борщёв отметил,что реализация проекта предусматривает развитие территории с учетом всех особенностей природного ландшафта. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Красногорск.
В Красногорске проходят общественные обсуждения, в рамках которых можно внести предложения и замечания в части проекта внесения изменений в генплан по территории в северной части города.
«Предполагается, что немногим более половины территории займет жилая застройка. На остальной части планируется размещение детского сада, школы, поликлиники, спортивной инфраструктуры. Кроме того, в жилой застройке разместят пункт полиции, отделение связи и МФЦ. Природная зона также получит развитие в виде благоустроенной набережной, зоны отдыха, горнолыжного комплекса, трассы для соутюбинга. Летом трасса также будет использоваться, но уже под маутинбайк, тюбинг или родельбан», – поделился гзамлавы Красногорска Илья Борщёв.
В рамках таких обсуждений жители могут высказать своё мнение о представленном проекте
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