В Красногорске заработал центр для животных «Лохматые ангелы»

Фото: Артём Мишуков
В Красногорске работает центр благополучия животных «Лохматые ангелы». Об этом сообщил корреспондент.
Центр строился с 2022 года и на сегодняшний день он приютил уже 37 собак и двух енотов — Микки и Тимошу.
Также за животными приезжают ухаживать и выгуливать их волонтеры, которые помогают и с уборкой на территории центра.
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«К нам очень много приезжает людей, часто есть желающие из школ, что очень приятно. И это несмотря на то, что центр ещё официально не открыт, не функционирует в полном объеме. Идёт строительство,но ученики четыре-пять местных школ уже приезжали. Класс одной из таких школ построил домик для енотов — лазилки. Ученики прямо с трудовиком разработали проект самостоятельно и всё это сделали своими руками», — поделилась руководитель региональной общественной организации «Экология человека» Татьяна Королёва.
Также за животными приезжают ухаживать и выгуливать их волонтеры, которые помогают и с уборкой на территории центра.
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Мира Полтева