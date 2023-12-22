В Красногорске прошло закрытие XХI Рождественских образовательных чтений

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
В Московской области подвели итоги Года педагога и наставника в рамках закрытия XХI Московских областных Рождественских образовательных чтений. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Закрытие XХI Московских областных Рождественских образовательных чтений на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего» прошло в Доме Правительства Московской области.
Также в рамках мероприятия прошло торжественное вручение наград Правительства Московской области священнослужителям и руководителям православных школ.
Стоит отметить, что за 2023 год свыше тысячи педагогов Подмосковья получили ведомственные и государственные награды.
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«Рождественские чтения проходят уже более 20 лет, и нам удается продолжать и развивать эту добрую традицию. В этом году для 860 тыс. школьников прошло более 1 тыс. мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок, концертов и паломнических поездок», — поделилась вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Стоит отметить, что за 2023 год свыше тысячи педагогов Подмосковья получили ведомственные и государственные награды.
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Мира Полтева