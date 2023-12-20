Детское телевидение из Жуковского завоевало Гран-при Всероссийского конкурса

Фото: Дмитрий Павлов
Команда Детского телевидения «Взлёт» из Жуковского завоевала Гран-при I Всероссийского конкурса современных инновационных разработок «Педагог будущего». Коллектив победителем в номинации «Инновации в образовании», сообщила педагог жуковского Центра детского творчества, тележурналист и руководитель проекта Людмила Луговская.
«Взлёт» стал единственным лауреатом Гран-при. Очень приятно и почётно, что наша программа медиаобразования детей получила такую высокую награду. Это стало замечательным подарком к нашему первому маленькому юбилею. Совсем скоро «Взлёт» отметит своё пятилетие», – сказала Луговская.В детскую программа медиаобразования входят не только основы тележурналистики, но и техника речи, основы актёрского мастерства и другие дисциплины.
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