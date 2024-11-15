В лицее Нахабина проводят лекции о вреде наркотиков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Лекции, посвящённые опасным последствиям употребления наркотиков, проводят для подростков в лицее №1 посёлка Нахабино городского округа Красногорск сотрудники молодёжного центра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Лекции направлены не только на информирование подрастающего поколения, но и на формирование осознанного отношения к вредным привычкам. На занятиях подростки узнают о том, какие последствия могут возникнуть из-за употребления наркотиков, и учатся делать осознанный выбор в пользу здоровой жизни», — говорится в сообщении.Усилия сотрудников центра направлены также на создание безопасной атмосферы, где можно задать вопросы, поделиться личной историей, обсудить свои переживания и получить поддержку.
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