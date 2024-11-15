Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В образовательном центре Красногорска провели урок дорожной безопасности

В образовательном центре Красногорска провели урок дорожной безопасности

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В образовательном центре «Отрада» прошёл урок дорожной безопасности, организованный педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.


«Занятие было посвящено правилам перехода проезжей части, значению дорожных знаков и сигналов светофора. Юные пешеходы повторили самые сложные участки дороги по пути из дома в школу и обратно. Они активно делились своими знаниями и подсказывали друг другу, как вести себя на дороге», – рассказали в администрации.
Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов в тёмное время суток или при недостаточной видимости. Полицейские напомнили, что такие элементы делают пешеходов заметными для водителей и помогают предотвратить несчастные случаи на дороге.

Читайте также:

Глава Красногорска поздравил с днём рождения героя СВО и его сыновей

В Нахабине отметят День рождения Деда Мороза

Врачи Детского центра им. Рошаля вернули зрение девочке с катарактой
#красногорск
#безопасность
#школьники
#полицейские
#подмосковье
#пдд
Глава Красногорска поздравил с днём рождения героя СВО и его сыновей
15 ноября 2024, 17:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Руководитель городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил семью участника специальной военной операции и поздравил с днём рождения двух его сыновей, а также передал поздравления самому герою — у всех троих праздник приходится на ноябрь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Глава Красногорска поздравил с днём рождения сына бойца Захара, которому исполнился год, его брата, отметившего в этом ноябре девятилетие, а также их отца, который родился в один день с младшим сыном», — говорится в сообщении.
Отец семейства Андрей работал в Красногорской городской службе, теперь его жена Елена и дети ждут его возвращения.

«Со своей стороны окажем необходимую помощь нашему бойцу, а Захару, который увлекается футболом и болеет за «Спартак», подарим мяч с автографами игроков «красно-белых», — сказал Дмитрий Волков.
Он также поблагодарил семью бойца за сплочённость.

Читайте также:

В Нахабине отметят День рождения Деда Мороза

Врачи Детского центра им. Рошаля вернул зрение девочке с катарактой

Красногорский музей приглашает принять участие в проекте «Лица Победы»
#красногорск
#сво
#день рождения
#праздник
#дмитрий волков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Красногорский музей приглашает принять участие в проекте «Лица Победы»
15 ноября 2024, 17:00

Фото: istockphoto.com/Viktor Pazemin

Масштабный исторический проект «Лица Победы» реализует Музей Победы, он направлен на то, чтобы сохранить истории участников ВОВ и детей войны, поддержать проект призывает жителей Красногорский филиал Музея Победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Каждый желающий может присоединиться к проекту и передать свои семейные архивы. Это можно сделать через сайт лицапобеды.рф, через отделения МФЦ или лично отвезти их в столичный Музей Победы», — говорится в сообщении.
Для проекта принимаются фотографии и истории, рассказывающие о фронтовых буднях и жизни в тылу, о детях войны и обо всём остальном, что касается жизни людей в годы военных испытаний.

В настоящее время на сайте проекта «Лица Победы» собрано более 1,2 млн историй участников Великой Отечественной войны. Всего планируется собрать материалы более чем о 150 млн людей.

Читайте также:

Коллектив из Красногорска стал лауреатом Российско-болгарской хоровой ассамблеи

Делегация Красногорска приняла участие в форуме «Мы – Россия»

На фотовыставке в Красногорске представлены архитектурные шедевры России
#красногорск
#великая отечественная война
#музей
#музей победы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Раменском провели испытания путепровода у платформы Быково
15 ноября 2024, 16:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Статические и динамические испытания пролётного строения с использованием тяжёлой техники провели на путепроводе, строящимся рядом с платформой Быково в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Завершить строительство должны до конца года.
«Тестовые испытания являются финальным этапом строительства путепровода. До конца ноября дорожники завершат ключевые работы, и в конце 2024 года планируется открыть движение по путепроводу», — рассказал зампред правительства — глава Минтранса региона Алексей Гержик.
В настоящее время на объекте завершают укладку асфальта, затем там нанесут разметку и установят дорожные знаки и ограждение.

Читайте также:

Расписание электричек Ленинградского направления изменится 18-22 ноября

Дорожные службы Московской области провели работу по обработке опасных участков дорог

На четырёх улицах Жуковского вводят ограничения на остановку автомобилей
#минтранс мо
#путепровод
#строительство
#дороги
#раменский городской округ
#раменское
#алексей гержик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Одни из самых ядовитых змей в мире пугают туристов на Филиппинах
SHOT: россияне отказываются от отдыха на Филиппинах из-за ядовитых морских змей
15 ноября 2024, 16:13

Фото: iStock/Velvetfish

Российские туристы отказываются от отдыха на Филиппинах из-за морских змей — одних из самых ядовитых в мире. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отдыхающие, как отмечается, стали чаще делать выбор в пользу бассейнов при отелях вместо купания в океане.
По информации издания, подводные змеи, укус которых смертельно опасен для человека, плавают на дне и закапываются в песок, из-за чего можно случайно наступить на них и быть укушенным.
«При этом змея иногда выбирается на поверхность и еще больше кошмарит отдыхающих: она быстро плавает и, как правило, неожиданно появляется возле дайверов. Самцы змей могут агрессивно вести себя во время спаривания», — сказано в материале.
Туроператоры подтвердили, что клиенты отказываются от путевок из-за боязни повстречать опасную живность, однако чаще агенты сразу предупреждают о таких вещах, после чего туристы сразу делают выбор в пользу другого отдыха.

Читайте также:

Москвич на приборной панели автомобиля каршеринга обнаружил экзотическую змею

«Яд действует на кровь и ткани»: Герпетолог рассказал, что делать, если укусила змея

В Таиланде питон вылез из унитаза и напал на мужчину
#змеи
#яд
#туристы
#змея
#человек
#клиенты
#выбор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьники и студенты Каширы приняли участие в форуме «Твоя гражданская позиция»
15 ноября 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Форум «Твоя гражданская позиция» состоялся на базе Каширского молодежного центра, его участниками стали студенты и учащиеся образовательных учреждений округа Кашира. Темой форума стало противодействие экстремизма и терроризма в молодежной среде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках форума специалисты Каширского молодежного центра подготовили для ребят разнообразные вопросы, игры и задания, связанные с взаимопониманием, толерантностью, активной жизненной позицией, знанием своей страны и её символов», — говорится в сообщении.
Гостями форума стали старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции на ж/д станции Кашира майор полиции Марина Нефедова, педагог-психолог Комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Ступинский» Пётр Красинский и сотрудник отделения угрозыска МВД России по Каширскому району Дмитрий Ризаев.

Читайте также:

Долголеты из Каширы побывали с экскурсией в Павловском Посаде

В Кашире наградили победителей и призёров Спартакиады допризывной молодежи

Вопросы ремонта дорог и домов обсудили на выездной администрации в Кашире
#кашира
#форум
#молодёжь
#студент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Толмачев предрёк трёхкратное увеличение семейной ипотеки в 2025 году
15 ноября 2024, 15:57

Фото: iStock/Evkaz

Депутат Госдумы и заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев прокомментировал проект федерального бюджета на 2025 год.
Он отметил, что изменения, заложенные там, призваны улучшить социально-экономическое положение граждан.

«Трёхкратное увеличение ожидает семейную ипотеку. В рамках поправок предусмотрено выделение 1,627 млрд рублей на поддержку дальневосточных семей, 1,194 млрд рублей на поддержку инвалидов и их семей, а также 3 млрд рублей на создание инфраструктуры для детского отдыха», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Толмачев.

А менеджер продукта компании Мария Татаринцева рассказала, как сделать ставку по вкладам в банке выше. Она отметила, что это можно сделать, выполнив дополнительные условия банка.

«Обычный набор для получения более высокой ставки: вы должны быть новым клиентом этого банка или перевести в него «новые деньги» из другого банка, надо пользоваться и другими продуктами банка — стать его премиум-клиентом или перевести в этот банк зарплату, совершать траты по дебетовой карте на определённую сумму ежемесячно, пользоваться платной подпиской или пакетом услуг, покупать страховые инвестиционные продукты», — пояснила в беседе с RT Татаринцева.

Ранее глава гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что сегодня в условиях высоких ипотечных ставок выгодной альтернативой приобретения жилья может стать сделка обмена.

Читайте также:

Россиянам предложили альтернативные ипотеке способы приобретения жилья

На первичном рынке Москвы сократилось количество бюджетных квартир

Россиянам объяснили, почему лучше не продавать квартиру сейчас
#деньги
#изменения
#банк
#продукты
#компании
#траты
#ипотека
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Долголеты из Каширы побывали с экскурсией в Павловском Посаде
15 ноября 2024, 15:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Экскурсию в Павловский Посад организовали для членов каширского клуба «Активное долголетие», программа включала в себя посещение городских достопримечательностей и музеев, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Гости из Каширы осмотрели экспозицию Музея русского платка и шали, где экскурсовод рассказал им об истории и традициях создания павловопосадских платков, посетили также музей «Княжий двор» и музей, посвящённый актёры Вячеславу Тихонову», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Кроме того, экскурсанты посетили Покровско-Васильевский мужской монастырь.

В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. На любое занятие каширского отделения проекта можно записаться по телефону: 7 (49669) 28-147.

Читайте также:

В Кашире наградили победителей и призёров Спартакиады допризывной молодежи

Вопросы ремонта дорог и домов обсудили на выездной администрации в Кашире

В поликлиниках Каширы стартует акция «Спасибо, доктор»
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные кластеры ИЖС станут примером для всей России
15 ноября 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Перспективы развития кластеров индивидуального жилищного строительства и пилотные проекты, реализующиеся в Московской области, обсудили на круглом столе «Новые векторы жилищного строительства Подмосковья», организованном в рамках международного фестиваля «Зодчество 2024», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
В настоящее время в Московской области идёт реализация семи проектов по созданию кластеров ИЖС, три из них уже в процессе строительства.

«Этот проект Московской области будет работать на важнейшую задачу: строительство малоэтажной России, развитие ИЖС. В ином пути нет смысла, ведь 70-80% людей хотели бы жить именно в таких домах. И это позволит нам действительно развить малые и средние города нашей России», — сказал председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства Торгово-промышленной палаты РФ Ефим Басин.
Особенностью кластерного подхода при индивидуальном жилищном строительстве является обязательное развитие социальной инфраструктуры, отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«Кластеры — это большие территории, объединенные всем тем, что необходимо людям для жизни. В кластерах ИЖС есть полноценные большие школы, в которых можно найти хороших преподавателей, объекты здравоохранения, культуры и досуга, комплексное благоустройство», — сказала Александра Кузьмина.
Она подчеркнула, что именно Московская область предложила такой подход к ИЖС.

Читайте также:

Стартовал приём заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья»

В Химках построят пятиэтажный паркинг на 500 машин

Новую школу в Лосино-Петровском украсят оранжевые V-образные колонны
#ижс
#строительство
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы самые высокооплачиваемые вакансии к Новому году
Исследование: Стикеровщик этикеток вошёл в топ высокооплачиваемых вакансий
15 ноября 2024, 15:33

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В преддверие Нового года аналитики центра «Профессии будущего» провели исследование и выявили самые высокооплачиваемые вакансии в канун праздника.
Так, наиболее высокооплачиваемой оказалась вакансия стикеровщика этикеток.

«В обязанности такого специалиста входит наклеивание праздничных стикеров на подарки, открытки, упаковку и другие изделия. В зависимости от отработанных часов стикеровщик может получить 180 тыс. рублей в месяц», — приводит RT сообщение аналитиков.

Кроме этого, в данный топ попали разгрузчик живых ёлок, монтажник новогоднего декора, упаковщик подарков, а также флорист зимних композиций.

Кузбасс также уже начал подготовку к Новому году. Так, в Кемерове уже начали работу по возведению главной городской ели.

«Специалисты начали монтировать ветки, они расположатся в 42 яруса. В 1896 веток вплетены по три гирлянды», — приводит «Сiбдепо» пресс-службы администрации города.

Ранее «Радио 1» рассказало о том, как провести новогодние каникулы за городом в Подмосковье.

Читайте также:

Где в Подмосковье отметить Новый Год с детьми: топ-9 мест для новогоднего отдыха

Где отметить Новый год в Подмосковье: топ-10 мест для новогоднего отдыха в 2025 году

Глава Красногорска Волков поручил отвечать на обращения жителей по отоплению
#подмосковье
#новый год
#ели
#каникулы
#специалисты
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате