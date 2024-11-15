В образовательном центре Красногорска провели урок дорожной безопасности

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В образовательном центре «Отрада» прошёл урок дорожной безопасности, организованный педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Занятие было посвящено правилам перехода проезжей части, значению дорожных знаков и сигналов светофора. Юные пешеходы повторили самые сложные участки дороги по пути из дома в школу и обратно. Они активно делились своими знаниями и подсказывали друг другу, как вести себя на дороге», – рассказали в администрации.Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов в тёмное время суток или при недостаточной видимости. Полицейские напомнили, что такие элементы делают пешеходов заметными для водителей и помогают предотвратить несчастные случаи на дороге.
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