В Красногорске проведут обучение по программе «Герои молодёжи»

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра
В этом году проводится образовательная программа «Герои молодёжи», сообщили в пресс-службе Роспатриотцентра.
«Цель программы – обучение координаторов молодёжной политики, а также региональных координаторов Всероссийского проекта служения «Твой герой», направленного на адаптацию участников специальной военной операции, других вооружённых конфликтов и боевых действий, вовлечение в социально-полезную деятельность и знакомство с технологиями работы с молодёжью», – пояснили в Роспатриотцентре.Участниками программы могут стать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет – региональные координаторы Всероссийского проекта служения «Твой герой», а также специалисты по работе с молодёжью, участвующие в государственной молодёжной политике на региональном уровне.
Программа пройдёт в Красногорске с 26 по 29 октября. Для участия в ней нужно подать заявку до 9 сентября на платформе ФГАИС «Молодёжь России».
Программа проводится в рамках федерального проекта «Молодёжь России» нацпроекта «Образование».
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