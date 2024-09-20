Россиянам раскрыли простые способы защиты ребёнка от простуд в школьный период

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Старший врач-педиатр, к.м.н. Екатерина Морозова заявила, что не болеть ребёнку во время школьного периода различными вирусными и инфекционными заболеваниями может помочь закаливание.
«Закаливание — один из ключевых факторов, о котором стоит задуматься заранее. Если летом ребёнок активно проводил время на свежем воздухе, ездил на море, занимался спортом и придерживался привычного режима дня, то его организм уже на 50% готов к школе. Дети, которые ведут активный образ жизни и часто бывают на свежем воздухе, на 30% реже болеют», — пояснила в беседе с «Известиями» Морозова.Также врач посоветовала одевать ребёнка по погоде, также своевременно вакцинировать его.
А консультант по сну Елена Мурадова дала рекомендации по тому, как наладить самостоятельное засыпание маленького ребёнка.
«Самостоятельное засыпание не означает, что родители тратят меньше времени на ребёнка или не участвуют в процессе укладывания. Это значит, что всё расслабление происходят до того, как ребёнку нужно лечь в кровать и уснуть самому. Это время проходит в удовольствии от приятного общения друг с другом. Потом ребёнок легко засыпает, спокойно спит и просыпается в хорошем настроении», — объяснила в беседе с RuNews24.ru Мурадова.
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